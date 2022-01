Agendas personales

La incomodidad con la dinámica que se presenta en las mañaneras es cada vez más generalizada… ¡entre los propios integrantes del gabinete de AMLO! Se comenta en pasillos, nunca de manera pública, desde luego, que buena parte del contenido de las conferencias lo diseña Jesús Ramírez, encargado de comunicación de Presidencia, quien, en muchas ocasiones, parece más interesado en su agenda personal o de sus aliados cercanos, y no en la del gobierno o del Presidente. El poder de construir la agenda a través de preguntas con dedicatoria, colocadas entre los asistentes que son sus empleados, perdón, incondicionales, se hace cada vez más clara para muchos de los integrantes del gabinete que acuden a las mañaneras.

SAT y UIF, tras Grupo Ituarte por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera, de la que está al frente Pablo Gómez Álvarez, ha dado inicio a una completa investigación, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, a Grupo Ituarte en el sector restaurantero. El chef Alberto Ituarte Egea y sus socios están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia del SAT por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Seguiremos de cerca los resultados de estas investigaciones y sus implicaciones para restaurantes como Zeru, Alaia, Emilio, Jerónimo, Aitana y Boston, que forman parte del grupo.

Otro “espinoso” arranque del periodo legislativo

Nos advierten en San Lázaro que mañana se inicia un segundo periodo ordinario de sesiones “muy espinoso”. Anticiparon en las coordinaciones parlamentarias del PAN y de Morena que “las resoluciones de la Corte ya calentaron todo otra vez” y que el ambiente “no será el mejor, ni siquiera el idóneo”. Los litigios del presupuesto 2022, el pleito con el INE por la revocación de mandato y las prisas por dictaminar y votar la reforma eléctrica del Presidente harán de nuevo “azaroso el camino para las agendas legislativas de todos los partidos”, dicen.

Cónclave parlamentario de Va por México

Y hablando de los nuevos frentes abiertos en el Legislativo, nos aseguran que, una vez que cada partido ya realizó, o está por concluir, hoy, su reunión plenaria previa, el PAN, PRI y PRD ya preparan un “cónclave parlamentario de Va por México”. Admiten que la afirmación del jefe de la bancada priista, Rubén Moreira, de que “hay matices para lograr puntos de acuerdo” para la reforma eléctrica, de nuevo generó “inquietudes” en el PRD y el PAN. Aunque panistas y perredistas concluyeron enfáticos en sus reuniones que no van con la eléctrica –el PRI lo hará hasta este lunes–, buscarán hacer “un solo pronunciamiento tripartita”.

No paran las giras en CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien, aunque no anda en campaña formal, ayer entregó 201 testamentos, 82 escrituras públicas, 55 títulos de propiedad, así como 110 apoyos para el fortalecimiento de cooperativas y 666 acciones del programa de Mejoramiento de Vivienda, y no para su actividad. Pero nada tiene que ver con sus aspiraciones de ser la candidata de Morena. No sean mal pensados.

Se cohesionan

Con optimismo llega la bancada mayoritaria a lo que se advierte será el periodo ordinario de sesiones más difícil, dada la naturaleza de las iniciativas de reformas de mayor importancia para el gobierno federal, entre ellas la eléctrica. Y es que, por lo visto, como lo ha subrayado el senador Ricardo Monreal, los morenistas superaron sus diferencias, como la más reciente con el caso de la comisión especial de Veracruz; por ello, el coordinador de los guindas ha dado cuenta de que avanzarán con objetivos claros en un país golpeado por la pandemia, la inflación y el tema de inseguridad. Hay cohesión.