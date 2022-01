La eléctrica, con cambios, pero sin modificarla…

Muy claro fue ayer el diputado de Morena Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales: A la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador “se le harán cambios, pero no se modificará…”. “No es que nos den instrucciones, pensamos como el Presidente y nada más, eso es todo”. Y para ser más conciso, indicó: “La columna vertebral de la propuesta tendrá que respetarse, si no, no habrá reforma”. Al terminar el sexto foro de parlamento abierto, de los 19 que realizarán, ya anticipó que “el dictamen irá al pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones” de febrero-abril.

Trato diferenciado en ‘pasarela’

Dicen en Morena que siempre se vio “buen ambiente, camaradería, buen trato y buenas relaciones” de los diputados de la 4T con todos los secretarios del gabinete en su reunión plenaria de lunes y martes en San Lázaro. Incluso destacan que el mejor trato fue para Marcelo Ebrard, el lunes, con muchas fotos, abrazos y saludos. Con la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ayer “se pasó de los reconocimientos a los reclamos”, cuentan. Hubo respuestas y ayer las cifras del INEGI validaron las estrategias de la funcionaria respecto al homicidio doloso.

Regaña la 4T a Rosario Piedra

No sólo fueron los duros reclamos públicos de Gerardo Fernández Noroña, del PT, desde la tribuna virtual porque la presidenta de la CNDH “no ha dicho nada sobre” (según él) “querer obligar al ciudadano a usar el cubrebocas o a vacunarse” contra el Covid. También el diputado de Morena Pablo Amílcar Sandoval le reprochó que “en estos órganos autónomos –que se creen a veces islas del Estado– hay funcionarios de alto nivel que… pues no son tan de confianza y que hay que cambiar”. Y ni se diga ya siquiera lo que criticaron los del PAN, PRI, MC y PRD, de que la CNDH ha estado ausente en el caso de los periodistas asesinados, de migrantes desaparecidos o pacientes Covid no atendidos.

Presumiendo popularidad

“En el camino correcto” se dijo ayer el presidente López Obrador con su estrategia contra la corrupción, lo que le hace mantener el apoyo de la gente. Nada casual, Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, destacó la encuesta de Morning Consult, que coloca al mexicano como el segundo presidente en el mundo con más respaldo, detrás de Narendra Modi, de India, algo que coincidió con la encuesta que Financial Times publicó en meses pasados.

El corazón de Gertz, a prueba

La FGR pidió a un juez la excarcelación de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, preso en el Altiplano por delincuencia organizada y lavado de dinero. Y es que, a decir de la FGR, presenta graves problemas de salud, temas cardiacos, específicamente. Para autorizar su salida, el juez pidió un escrito firmado directamente por el fiscal Alejandro Gertz. Ese documento podría ser un parteaguas y definir decenas o cientos de casos que están en igual o peor circunstancia… es ahí donde se verá el tamaño del corazón del funcionario.

El reto de la oposición

Los senadores del PRI, liderados por Miguel Ángel Osorio Chong, realizarán el lunes 31 su reunión plenaria en la capital del país, de cara al arranque del periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero. Para la oposición, qué duda cabe, el principal reto que enfrentará en los próximos meses será mantener la unidad en torno de la coalición Va por México y frenar las reformas constitucionales en materia eléctrica, electoral y seguridad.

Drones vigías

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, reveló ayer que se reforzará la seguridad en la demarcación, en especial en el panteón Civil San Nicolás Tolentino, donde robaron el cuerpo de un bebé y fue encontrado en el basurero del penal de San Miguel, Puebla. Lo que llamó la atención es que el reforzamiento de seguridad tiene que ver con el uso de drones para mantener la vigilancia en el panteón.