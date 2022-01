Promoción turística, en abandono

Decía la 4T que era necesario desaparecer ProMéxico, pues era un barril sin fondo de corrupción y gastos onerosos. Pues parece que la promoción del país en el exterior cayó en el abandono. Según algunos testimonios en video, el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo, la Fitur 2022, en España, lució por momentos desierto. Una visitante oaxaqueña que estuvo en la muestra en Madrid expuso cómo, mientras stands de otros países tenían muestras gastronómicas, proyectaban videos, entregaban folletos, y había espectáculos, en el de México, nada, cero, ni un alma.

Saber coser…

Para que luego el inquilino de Palacio Nacional no lo critique por no zurcirse los uniformes, como los liberales reformistas, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, presumió que sí sabe coser los botones de sus camisas y “bastante bien”. La pregunta es si el propio López Obrador, con tanto personal a su servicio en Palacio, también hace algo similar.

¿Tocamos fondo?

Al margen de multihomicidios, masacres y cuerpos colgados, la violencia en este país parece no tener límites. El triste episodio del bebé que fue exhumado de un cementerio en Iztapalapa e introducido a un penal en Puebla, en un basurero, es muestra de ello. Tan es así que hasta el escritor, guionista, productor y director de cine Guillermo Arriaga lo consideró como “el horror, sin máscaras, en su versión más grotesca”, y remató lamentando que “tocamos fondo”.

Vivió para filtrarla

Tremendo susto se llevó ayer Hermenegildo Lugo, subsecretario de Inteligencia de la Policía de CDMX y uno de los principales apoyos de Omar García Harfuch. Y es que el mando protagonizó un aparatoso choque. Él viajaba en una camioneta Suburban que quedó deshecha al impactar a una unidad repartidora de cilindros de gas. Por fortuna las heridas que sufrieron ambos conductores y una mujer fueron leves. La primera versión que “filtró” el mando –que por cierto se le da muy bien eso de la filtración de información–, fue que el camión de gas se pasó el alto… Las investigaciones deslindaron responsabilidades... y los seguros pagarán los daños.

Proteger a los menores

Cada vez son más los casos de menores infectados de Covid que lamentablemente llegan a los hospitales. Un ejemplo, ayer el secretario de Salud de Chihuahua, Felipe Sandoval, informó que hay 22 niños hospitalizados por coronavirus en esa entidad, tres de ellos en estado grave. Pese a ello, el gobierno de la 4T sigue sin siquiera considerar inmunizar a la población infantil. Ah, pero eso sí, Hugo López-Gatell dice que es “alentador” descubrir que “la inmunidad causada por ómicron protege también contra las variantes previas”. ¿Y la vacuna no protegería también a los niños, subsecretario?

Ni los veo ni los oigo

La plenaria de los senadores de Morena estará interesante, toda vez que un grupo se reunirá previamente para discutir la integración de la Comisión Especial que revisa casos de abusos de autoridad y violaciones al debido proceso en Veracruz. Los legisladores identificados como los ultras están enojados porque se reveló que en el gobierno de Cuitláhuac García se han denunciado en esa comisión más de 50 casos de probable violación a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. La pregunta es si esos senadores están con todas esas víctimas o hacen lo del clásico: “ni los veo ni los oigo”, para, con su ciega obediencia, querer quedar bien con el Ejecutivo, lo que deja ver dividida a la mayoría legislativa de la Cámara alta. Por lo pronto, para Morena no hay víctimas, no hay denuncias, no hay persecución política, sólo hay compadrazgo, impunidad y protección a su futuro político, todo lo que criticaban del pasado reencarnado en su presente. Es claro, habrá que ver en el Senado quiénes están por la justicia y quiénes con la injusticia.