Escenarios en el STPRM

En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana todo pinta a que la cúpula que encabezaba Carlos Romero Deschamps podría proseguir bajo la figura de Ricardo Aldana. A menos que… entre los contrincantes de la disidencia se fragüe una candidatura opositora de unidad. Por lo menos seis, de los 15 a los que se entregó su constancia ayer como aspirantes a la Secretaría General del gremio, analizan apoyar una candidatura única que haga contrapeso. Veremos.

“Orean” al TP01

Y sí, finalmente el avión presidencial TP01, José María Morelos y Pavón, abandonó el hangar… Pero sólo para un vuelo de “mantenimiento”. Con un trayecto de poco más de hora y media, el Boeing 787-8 Dreamliner, con matrícula FAM 3523 XC-MEX, y que supuestamente ya fue “rifado”, emprendió camino hacia Oaxaca y de regreso a la CDMX. Al parecer, ya era momento de que se “oreara”.

El toro anda suelto

Aunque Félix el Toro Salgado Macedonio ya pidió licencia en el Senado, es únicamente para andar en la grilla de la revocación de mandato. Así lo reconoció el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien le dio la bienvenida al “encargo”. Y para los mal pensados, no, papá Félix no aprovechará para andar metiendo mano en el gobierno de Guerrero. “¡Ay, ajá!...”, pensarán varios. El punto es que la Torita Evelyn Salgado, gobernadora constitucional del estado, indicó que la de su padre es una decisión personal y ella seguirá haciendo su trabajo, pues como hija, lo único que le toca es “quererlo”.

Interés estadounidense

En la Cámara alta, tanto senadores como diputados se reunirán hoy con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, asistirán los líderes parlamentarios de ambas cámaras, así como los presidentes de ambas mesas directivas, Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez. Lo que llama la atención, de acuerdo con Monreal, es que Granholm solicitó la reunión con los legisladores, a través del embajador Ken Salazar. No cabe duda que la reforma constitucional en materia eléctrica del Ejecutivo es un tema de mucho interés para Washington.

¿La forma es fondo?

El problema no es el hecho de llegar en una Suburban machuchona y con un séquito de asistentes que carguen el maletín. El problema es el falso discurso de decir que eso está mal, que es inmoral, pero seguirlo haciendo. Ayer así llegó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para la reunión en Palacio Nacional con su homóloga estadounidense, Jennifer Granholm. Un asistente le abre la puerta y le toma el portafolios para luego pasarle el bolso a otra asistente y él escoltarla hasta la puerta de entrada. Pero no, no son iguales.

¿Ahora sí van por Gómez Mont?

La FGR sorprendió ayer con la emisión de un comunicado en el que oficializó la existencia de órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Puga, quienes huyeron al extranjero, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de miles de millones de pesos –por cierto, delitos graves que no permiten seguir el proceso en libertad–. El tema es que desde hace algunas semanas ya se sabía dicha información, y de ahí la pregunta de por qué se dio a conocer hasta ahora, sabiendo que el tema es altamente mediático… ¿Estarán tratando de esconder algo?

Interlocutor relevante

La secretaria de Energía del gobierno de Joe Biden, Jennifer Granholm, no quiso pasar por alto en su gira de dos días por México un interlocutor que será importante en temas energéticos, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal. Este jueves visitó el Senado para sostener una reunión sobre la reforma energética, con la participación de las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, además de los coordinadores de bancadas, previo encuentro privado con el zacatecano, quien será protagonista clave en este tema.