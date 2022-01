¿Que Pavlovich no cante victoria?

Pues el actual góber de Sonora, Alfonso Durazo, asegura que el nombramiento de su antecesora, Claudia Pavlovich, como cónsul en Barcelona no significa que ahora deba hacerse como el tío Lolo con las anomalías que pudieran existir en la gestión de la aún priista. Consultado al respecto, el morenista sostuvo: “Hay la interpretación equivocada de que hay un pacto de impunidad. ¡Por favor! A estas alturas de mi vida no estoy yo para andar protegiendo a nadie (…) por eso es que tenemos este número de auditorías en curso”, dijo en referencia a las 159 auditorías contra la administración de Pavlovich. Al tiempo.

‘Estos son mis principios, y si no te gustan… tengo otros’

Con la novedad de que, en el Senado, la exradical panista Martha Márquez, otrora ultracrítica de la 4T, cuyo “gobierno inhumano” –decía– no atiende el desbasto de quimios para niños y “se están acabando este país”, solicitó a la Mesa Directiva su incorporación a la bancada del PT, con el fin de cumplir con el requisito para convertirse en candidata de la coalición PT y Partido Verde a la gubernatura de su natal Aguascalientes. ¡Eso es ser fiel a los principios!

DIF toma cartas en la trama de Mariana y Samuel

Más allá de los varios memes y parodias (algunas muy creativas) sobre la barbaridad que cometieron el góber Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, con el bebé que tomaron “prestado” un fin de semana para alimentar su Instagram, la trama, como debe ser, cobró más seriedad. Y es que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional informó que inició una investigación. La instancia advirtió que “existe una clara vulneración de derechos, reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país”.

Sigue diferendo de 4T vs. científicos

Si alguien creía que el pleito de la 4T con los científicos había quedado atrás, se equivocó. Investigadores y catedráticos como Sergio López Ayllón, Antonio Lazcano, Catherine Andrews y Jorge Javier Romero discutirán en un panel virtual acerca de las “descalificaciones y ataques constantes de parte del gobierno actual” contra la comunidad científica y académica. Leña al fuego.

Calladitos se ven más bonitos

No hablar, no cantar, no gritar en el Metro de la Ciudad de México… son parte del llamado que hacen las autoridades del sistema de transporte a los usuarios para prevenir la propagación del Covid-19, más ahora con ómicron. ¿Habrá quien les haga caso? Esta acción es parte de una campaña en la que también se prohíbe la entrada al Metro de personas sin cubrebocas, que las hay y a montones.

Crisis migratoria

Ayer el canciller Marcelo Ebrard y su homólogo de Guatemala, Pedro Brolo, inauguraron el consulado honorario de ese país en Toluca. Los diplomáticos, además, refrendaron el compromiso para impulsar una migración segura, ordenada y legal, así como seguir trabajando en las investigaciones del lamentable hecho ocurrido el 9 de diciembre en Chiapas, y combatir las redes de tráfico y trata de personas en la región. Mucha investigación, pero pocos resultados ante la crisis migratoria.

Unidos, morenistas en el Senado

Ricardo Monreal desterró cualquier sombra de divisionismo de la bancada que coordina, al subrayar que Morena en el Senado trabaja como un solo grupo parlamentario que antepone los acuerdos de la mayoría a las opiniones personales. El zacatecano reafirmó que su partido en la Cámara alta ha cumplido con sacar todos los temas enviados por el presidente López Obrador, y como parte de un movimiento nacional seguirá luchando de manera unida, pues se ha diseñado un proceso de cambio profundo del país. Los senadores morenistas se perfilan para la discusión de las iniciativas prioritarias de Palacio Nacional, entre las cuales está la reforma eléctrica.