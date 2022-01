El exdirigente nacional del PAN y actual senador Damián Zepeda lanzó ayer un claro mensaje en sus redes sociales: “Para que no quede ninguna duda: NO a la reforma eléctrica dañina de López Obrador. Así de claro y así de sencillo. No tiene el gobierno los votos, si la oposición no se dobla, simplemente no pasa”. Seguramente el mensaje llegó a la oficina del líder nacional, Marko Cortés, quien impulsa el diálogo y los acuerdos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Será que los propios panistas anticipan que sus dirigentes andan buscando, por supervivencia política, una nueva “concertacesión”? Es pregunta.

Distinción con Ebrard

La presencia de un representante mexicano de bajo nivel –por cierto– en la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, llevó a algunos a contrapuntear al presidente López Obrador con el canciller Marcelo Ebrard, pero la realidad vino a demostrar que no ocurrió tal cosa. El Presidente participó en la reunión de embajadores y cónsules a invitación del canciller, lo que muestra la buena relación que existe.

Karime apuesta a la prescripción

El 17 de febrero se decidirá si Inglaterra extradita a México a Karime Macías. La mujer está autoexiliada tras la huida que emprendió en octubre de 2016 con su entonces esposo Javier Duarte y que concluyó seis meses después en Guatemala. Él está preso, ella está por enfrentar cargos por fraude. Pero su abogado, Marco Antonio del Toro –sí, el mismo que defendió a Elba Esther Gordillo–, aseguró que hay un trasfondo político y acusó que el delito ya prescribió… Ahora falta que lo pruebe ante la justicia mexicana, pequeño detalle.

Propagación del virus

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pese a que tuvo contacto con el presidente López Obrador, quien padece Covid-19, no contempla hacerse una prueba para verificar si está contagiada. La funcionaria tuvo contacto con el titular del Ejecutivo, quien no usa cubrebocas a menos de que viaje en avión o en Estados Unidos, durante las reuniones del gabinete de seguridad. De acuerdo con Sheinbaum, recibirá “las orientaciones” de la doctora Oliva López, aunque, aclaró, el lugar donde se realizan dichas reuniones es muy amplio y siempre hay sana distancia. Mientras son peras o manzanas, la mandataria, en caso de estar contagiada, puede andar propagando el virus.

En busca de reflectores

Tras la reunión con embajadores y cónsules, la que intentó buscar las cámaras fue la polémica cónsul en Estambul, Isabel Arvide, pues alentó el paso, volteó y hasta mandó un saludo. ¿A poco querría hablar de su polémico y politizado grito de Independencia?, ¿o de los casos de acoso laboral de los que ha sido señalada? Porque fuera de eso y que logró el cargo luego de pedir publicidad al Presidente, no hay nada que contar sobre su desempeño como diplomática.

Quieren enjuiciar a Quadri

Vaya polémica que ha desatado el diputado panista Gabriel Quadri por sus comentarios transfóbicos. Salma Luévano y María Clemente, las primeras diputadas trans, se han manifestado en contra del discurso de odio del excandidato presidencial, e incluso han pedido un juicio político. Y es que Quadri se refirió a “hombres vestidos de mujer” usando baños y vestidores designados para mujeres, y afirmó que la supuesta “ideología de género” deshumaniza a las mujeres. Hasta el Conapred se sumó al rechazo. Parece que el exabanderado de Nueva Alianza se está convirtiendo en el Noroña albiazul.

Queja poblana contra la IP

El góber poblano, Luis Miguel Barbosa, habló ayer de las exigencias de seguridad de los empresarios. “Ojalá la iniciativa privada pusiera aunque sea una ametralladora o un chaleco balizado, o unas esposas… Nunca han puesto nada, y eso sí exigen seguridad pública, porque según esto pagan sus impuestos…”. A veces, efectivamente, la empresa privada exige mucho, pero aporta poco donde puede hacerlo, pues recibe mucho más que el ciudadano de a pie. Cuestión de diálogo.