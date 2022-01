Baraja eléctrica

En la Cámara de Diputados, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, puso sus cartas en la mesa de la reforma eléctrica, las cuales buscan la transición a las energías limpias, accesibles y que permitan el autoabastecimiento en hogares y centros de trabajo. Las propuestas fueron presentadas ante la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de que sean planteadas y discutidas en un parlamento abierto. De acuerdo con el planteamiento del partido naranja, la reforma eléctrica presidencial traería como posibles consecuencias: costos económicos, costos ambientales, implicación en el costo de las tarifas y daños en la salud pública. Se abre la partida.

La Guardia y el personal de carreteras

Cientos de elementos de la Guardia Nacional protagonizaron una airada protesta ante sus mandos, por el temor de ser despedidos de la corporación. Se trata de elementos del área de carreteras, quienes fueron convocados desde diversas partes del país para presentarse en la base Contel, en Iztapalapa. En el lugar hubo descontento generalizado, más cuando fueron informados “extraoficialmente” que, por órdenes del titular de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio, se “relevará a todo el personal de carreteras”. Pero, hay que precisar que, por ahora, no hay nada oficial.

Ebrard, en gira por Sudamérica

Ayer le comentamos que el canciller Marcelo Ebrard no asistiría al tradicional seminario de Perspectivas que organiza el ITAM. Nos precisan que la razón de la ausencia es la realización de una visita a Sudamérica, donde hoy se reunirá con Gabriel Boric, presidente electo de Chile, y mañana estará en Buenos Aires, donde entregará a Argentina la presidencia rotativa del Celac, que ostentó México en los pasados meses.

Y en CDMX, inconformidades laborales

El Sindicato del Poder Judicial de la Ciudad de México amaga con irse a paro el lunes, si la empresa Toka no desbloquea los vales de despensa de los trabajadores. Además, exigen la renuncia del oficial mayor, Sergio Fontes, por el mismo tema. Sin embargo, nos cuentan que el problema de fondo es mayor, pues en varias dependencias y organismos autónomos de la capital se ha generado descontento por no recibir el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre y el aguinaldo de 2021. Aguas, Claudia Sheinbaum, no vaya a estallar ahí una bomba.

La defensa de Julio Serna

El abogado Jaime Cancino León promovió en días pasados un amparo contra el aseguramiento de un inmueble ubicado en Dakota 409, interior 102, colonia Nápoles de la CDMX, relacionado con la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-2C/D/18688/11-2019, iniciada por la fiscalía capitalina contra Julio Serna, excolaborador de Miguel Ángel Mancera en el gobierno local. Pero Cancino León no defiende a Serna, sino a la exesposa de éste, quien habita el citado inmueble, que fue cateado en diciembre pasado. La defensa de Serna está a cargo de otro prestigioso despacho que, por ahora, prefiere manejarse en un discreto perfil.

La alegría de los cuetes

Fiel a presentar datos y otros indicadores, ayer el presidente López Obrador encontró uno nuevo para medir la felicidad: ¡los cuetes! Desde su perspectiva, estos son “una muestra de la alegría” (aunque obvio no piensan lo mismo los ambientalistas y los amantes de los perros), por lo que se congratuló de observar, el pasado 12 de diciembre, que hubo un “espectáculo” en el cielo, sobre todo porque el objetivo principal del gobierno –a su forma de ver– es “garantizar la felicidad del pueblo”.