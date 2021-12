Oaxaca, otro choque tricolor

Nos cuentan perredistas que, después del de Hidalgo, en el priismo continuarán los choques internos por los acuerdos alcanzados en la alianza Va por México. Nos aseguran también que el próximo punto de conflicto será Oaxaca, donde José Murat Casab y su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, “no aflojan nada” con la dirigencia nacional del PRI. Reconocen que, aunque el crecimiento de Morena en la entidad “es ciertamente real”, hay en el tricolor la confianza de que pueden remontar y mantener la gubernatura. Sin embargo, “muy cuesta arriba”, se insiste y “se mantienen contactos y acercamientos” con los Murat para lograr un acuerdo con el PAN, el PRD… y con Alito Moreno.

Monreal, en busca de apoyos

No, no es para apoyar sus aspiraciones presidenciales en la 4T. Lo que nos aseguran es que el senador morenista zacatecano busca entre homólogos, y hasta con diputados federales, eco y apoyo a su lucha contra el góber de Veracruz, Cuitláhuac García, por el caso del exdiputado federal José Manuel del Río Virgen. Igual que los legisladores naranjas de MC, lo que busca es que “crezcan las muestras de inconformidad y de protesta” por lo que algunos consideran “un abuso de poder, de autoritarismo y de represión política contra los opositores”. El PRD ya se sumó desde antes, junto con el PAN y el PRI. Falta Morena, dicen.

Rosario Piedra, a vigilar al CIDE

Tan tensas están las cosas en el movimiento de protesta del CIDE que hasta Rosario Piedra Ibarra decidió ordenar vigilar la sede de Santa Fe. Resulta que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudirá a las instalaciones, “para garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad de esa institución educativa”. Esto será durante el cambio de proveedor del servicio de resguardo y vigilancia intramuros de ese inmueble, a efectuarse este viernes 31 de diciembre. Ahí estará el mismísimo encargado de despacho de la Sexta Visitaduría General de la CNDH y una visitadora adjunta para presenciar dicho acto.

A Palenque, por Año Nuevo

Contrario a otros años, el presidente López Obrador adelantó sus días de descanso por Año Nuevo, por lo que partió ayer rumbo a Palenque, Chiapas; en su última mañanera del año se le vio relajado, relajado y contento por haber tenido un año “mejor”. El mandatario incluso plasmó un mensaje, junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez, para los integrantes de la Guardia Nacional, a quienes les deseó “amor, paz, salud y bienestar”.

El último intento del SAT

A pesar de las vacaciones decembrinas, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside Rafael Anzures, se quedó a laborar un equipo de trabajo, cuya tarea es encontrar las fórmulas para reducir, a como dé lugar, el ISR que se debe reintegrar en el famoso caso de Carmela Azcárraga Milmo. Esto, a petición, nos aseguran, de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. No obstante, por más cálculos y revisiones que se hacen, la tarea parece ser imposible, pues los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación son bastante claros y, con intereses y actualizaciones, la cantidad que por ley el TFJA tendrá que marcar para la devolución es incluso superior a los mil millones de pesos. Veremos.

¿Será mucho pedir?

Aunque no es lunes, y en vísperas de Año Nuevo, el panista Ricardo Anaya emitió un video para expresar sus deseos para 2022, entre ellos que las instituciones de justicia no sean utilizadas para “perseguir opositores” y mucho menos al “árbitro electoral”. Nada casual, pues el otrora candidato presidencial abrirá precisamente 2022 con la audiencia pendiente por el caso Odebrecht. Seguro que su cartita a Santa, al Niño Dios y a los Reyes Magos tiene la mismita petición, y no es para menos.