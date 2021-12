Fortalece AMLO a grupo Tabasco

Dado que manejará la jugosa cantidad de 550 mil millones de pesos en 2022, el presidente López Obrador colocó a un tabasqueño al frente del Banco del Bienestar. Se trata de Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, exsecretario de Finanzas en Tabasco. A Diana Álvarez Maury la mandó a… segunda base: como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, donde también fue a parar Carlos Romero Aranda, quien fungiera como cuestionado procurador fiscal. El anuncio fue horas después de que aseguró, en su conferencia matutina, que no habría más cambios en el gabinete. Entonces, ¿dónde quedó el “no mentir”?

Sentencian a partidos chiquitos

La oposición en San Lázaro agudiza su división y sus fracturas. “MC está solo, es un partido chiquito, se enoja que se los digan, pero no dan para más, no tienen los votos”, replicó el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, a los reclamos del partido naranja por quedar fuera de la Comisión Permanente del Congreso. “El PRD tiene una posición, pero que le corresponde a la coalición Va por México”, recordó el priista a los amarillos. En cambio –subrayó–, “el PRI es un gran partido y por eso todo el mundo nos busca”. Y el hoy presidente tricolor de la Junta de Coordinación Política remató entre curules: “Nosotros sabemos cómo nos posicionamos políticamente”…

Demandas laborales, a los Reyes Magos

A pesar de sus amenazas y toma de edificios en San Lázaro, los legisladores desinflaron al Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados y sus demandas laborales se las dejaron literalmente a los Reyes Magos. Resulta que el presidente de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo, Sergio Gutiérrez, de Morena, les ofreció “iniciar pláticas para tratar los asuntos que afectan a los trabajadores a partir de la primera semana del mes de enero próximo”. Con ello, la prima vacacional, el estímulo de antigüedad y el pago de gratificación por el fin de la legislatura pasada quedaron en una cartita y en los zapatos de los empleados de San Lázaro.

Placean a Sheinbaum

Coincidir en el informe de Arturo Zaldívar fue pretexto para que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno; Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad, se placearan y se dieran, aunque sea un ratito, baño de pueblo en el Centro Histórico. Los funcionarios federales acompañaron a la mandataria capitalina, a pie, hasta la puerta de su despacho, no sea que se vaya a perder la corcholata presidencial.

Justicia con perspectiva de género

Los recientes fallos y sentencias en favor de los derechos de las mujeres han tenido eco. El martes pasado, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva invitó a la magistrada del TEPJF Mónica Soto a dar una conferencia sobre las sentencias alcanzadas en temas de género, como la paridad y la violencia política, entre otros. Las organizadoras le entregaron un cuadro con un bordado a mano donde le reconocen su labor, ante lo cual la magistrada dijo sentirse “muy conmovida, pues es un reconocimiento de las mujeres activistas de la sociedad civil, de las beneficiadas de la justicia con perspectiva de género”.

Reafirma aspiración legítima

Con el grito de “Presidente”, “Presidente”, senadores ovacionan a Ricardo Monreal en un claro espaldarazo a sus aspiraciones a la candidatura presidencial morenista, pues al líder guinda en el Senado sirvieron los ataques de Germán Martínez para, desde la tribuna, reiterar que una vez que su partido lance la convocatoria estará puntual en la cita, pero que no se vale que el espacio sea usado para descalificarlo en una aspiración que aún no se concreta. Poco antes, Martínez Cázares había arremetido contra el político zacatecano, una de las cartas fuertes en el juego sucesorio, porque el grupo plural no quedó como parte integrante de la Comisión Permanente. Hábil en imponerse a las adversidades, Monreal Ávila no sólo revirtió la situación, sino terminó por mostrar músculo ante lo que viene para 2024. Se ganó los aplausos.