Echan a diputados de su casa

Por desacuerdos laborales, el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados tomó ayer las instalaciones del Palacio Legislativo y echó literalmente a los legisladores, quienes se encontraban en plena sesión de sesiones. Después de varias horas de esperar a la representación administrativa de la cámara para una reunión, que no se logró, los trabajadores anunciaron que tomarían por la fuerza el salón de plenos, ante lo cual la presidenta en turno de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, decretó un receso e instruyó a los diputados a salir a toda prisa. En un clima de confrontación, la sesión continuará hoy. Los empleados cerraron edificios y demandan prima vacacional, estímulos de antigüedad y el pago de gratificación por el fin de la legislatura pasada.

Muestra el PAN a gallos

El líder nacional panista, Marko Cortés, rechazó que en el PAN haya “vacas flacas” para 2024. A dos años de que se definan las candidaturas, ayer enlistó a sus “posibles” y, en ese orden, mencionó a Ricardo Anaya, Santiago Creel, Diego Sinhue Rodríguez, María Eugenia Campos, Juan Carlos Romero Hicks… Lo malo es que deslizó estos nombres ante los dirigentes nacionales del PRI y el PRD, con los que buscan ir en alianza para la elección presidencial, pero no han podido amarrar siquiera acuerdos para las elecciones de las seis gubernaturas que se elegirán en 2022. Ya avanzaron en cuatro y siguen las conversaciones.

Balance electoral

Tras un intenso 2021, con elecciones federales, los consejeros del INE se enfilan a cerrar el año satisfechos de haber remontado en reconocimiento internacional del organismo; sin embargo, la eventual revocación de mandato no deja de ser un sinsabor hacia 2022, pues ante la falta de presupuesto que permita organizarla a nivel de una elección federal, no quieren arriesgar la democracia participativa a un ejercicio raquítico, como fue la consulta popular, sobre todo cuando es claro que nadie buscará sacar al inquilino de Palacio Nacional.

Revela trapitos

Quien no tiene todo en orden en casa es la secretaria de Energía, Rocío Nahle, o al menos eso comentó el presidente López Obrador, pues con eso de que su pecho no es bodega, se atrevió a revelar que “hay problemas en la familia” de la funcionaria, desde que su esposo José Luis Peña se jubiló. Ahora sí que ¡no me ayudes, compadre!

La sonrisa de Bonilla

Por segunda ocasión, Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, se reunió de forma privada con el presidente López Obrador. Con sonrisa y autoaplaudiéndose se le vio salir de Palacio Nacional, quizá en esta nueva vuelta por la capital ya amarró nuevo hueso. Al tiempo.

Carta a ‘Santa’ del Jefe de jefes

Miguel Ángel Félix Gallardo, el pionero del narcotráfico en México, implora ya su salida de la cárcel y quedar en prisión domiciliaria. Su argumento es el precario estado de salud que tiene. Ayer trascendió que dicha petición –que, incluso, fue vista con buenos ojos por el presidente López Obrador– ya fue rechazada. No sería el único revés contra el llamado Jefe de jefes, pues el 9 de diciembre también le negaron un amparo con el que busca evitar la multa de 20 millones de pesos que está obligado a pagar a la familia del asesinado agente de la DEA Enrique Kiki Camarena… ¿Estarán relacionadas ambas resoluciones?

“Reacción inmediata”

No cabe duda de que cuando se trata de reacción inmediata y atención oportuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pinta sola. Resulta que la CNDH emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración, por las agresiones que cometieron sus agentes contra integrantes de la caravana migrante el… ¡28 de agosto! A pesar de que desde ese día circularon profusamente los videos, al organismo que encabeza Rosario Piedra sólo le llevó ¡tres meses y medio! constatar “el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante los operativos implementados por agentes del INM, que derivaron en violaciones a los derechos humanos, a la integridad, seguridad personal y al principio del interés superior de la niñez”. Qué eficiencia.