Canciller versátil

Vaya versatilidad se ha mostrado en los últimos días en la agenda del canciller Marcelo Ebrard. Por un lado, recibió a Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y con múltiples operaciones en México. Fink también se reunió con el presidente López Obrador. Pero, además, encabezó la reunión de expresidentes de partidos de izquierda de América Latina y España, la cual fue realizada en México y que contó con la presencia, entre otros de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero y de Rafael Correa, de Ecuador. También le tocó operar la reunión de gobernadores del sureste del país con el embajador de EU en México, Ken Salazar. Y para terminar, ayer, además de estar presente en el Zócalo, en el mensaje del presidente López Obrador, se reunió con Yon de Luisa, de la Federación Mexicana de Futbol, para realizar trabajos de planeación rumbo al Mundial de 2026. ¡Uf!

Cobijan a Rodríguez Ceja

En el Senado, dos temas llamaron la atención de la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de Victoria Rodríguez Ceja, postulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser gobernadora del Banco de México. En primer lugar, la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo cual es, por decir lo menos, atípico. Por otro lado, destacó el desenvolvimiento de la economista, quien se venía desempeñando como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, quien habló ¡como si ya fuera gobernadora del banco central! Se notó no sólo el respaldo de la mayoría de la bancada de Morena, que coordina Ricardo Monreal, la cual no necesita de los votos de la oposición para su ratificación, sino, sobre todo, el tono de la comunicación institucional del propio Banco de México. La certidumbre de los mercados no tiene precio.

Cambio de alineación en el ISSSTE

El oaxaqueño Luis Antonio Ramírez ya no irá a la cámara, dijeron ayer panistas y priistas en San Lázaro, pues ya estaba lista su cita –nos confesaron–, la próxima semana ante diputados federales de las comisiones de Salud y de Seguridad Social, para que diera cuentas de la situación del ISSSTE. Ahora será el nuevo director del instituto, Pedro Mario Zenteno Santaella, quien tendrá que ir. Y sí, ya la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Cisneros, de Morena, anunció ayer que buscará una reunión con el nuevo director para que conozca “los desafíos que enfrentará”.

Impuntual baño de pueblo

A quien se le hizo tarde para el AMLOFest, pero al menos intentó llegar (no como el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal), fue al director general del IMSS, Zoé Robledo, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya llevaba unos minutos hablando y el chiapaneco seguía buscando por dónde entrar. Sin embargo, hábilmente aprovechó para darse baño de pueblo, que al fin y al cabo a su jefe le gusta presumir que sus funcionarios son cercanos a la gente, y si no pregúntenle a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda.

Justicia de la L12 se hará con dinero

Quienes quieren ver gente encarcelada por su responsabilidad en la tragedia de la Línea 12 del Metro, donde 26 personas murieron y 100 resultaron heridas, se quedarán con las ganas. Ya lo había dicho el Gobierno de la Ciudad de México y ayer lo ratificó la fiscal Ernestina Godoy en el Congreso local: la apuesta es la justicia restaurativa, que no es otra cosa que el o los responsables reparen el daño a cambio de la libertad. Las empresas, con poder económico de sobra, no tendrán problema en ajustarse a la regla. Habrá que ver qué pasa con los servidores públicos, aquéllos que no tengan el respaldo de un enorme consorcio… ¿Ellos cómo pagarán? ¿Ellos sí irán a prisión?

Buen viaje, Enrique Jackson

Quien se nos adelantó este miércoles, a causa de un infarto, fue el exlegislador Enrique Jackson, según dio a conocer, vía Twitter, el Partido Revolucionario Institucional, del que fue militante destacado. Su muerte no sólo se lamenta en las filas tricolores, sino también entre políticos de todas las corrientes, que lo reconocían como un buen negociador político y hombre de palabra. Descanse en paz.