¿Destape en el Zócalo o broma?

Ante la posibilidad, diiiicen, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el mitin que encabezará este miércoles en el Zócalo, levante la mano y formalice el destape de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como la candidata de Morena a sucederlo en el cargo, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que, si eso sucede, se alteraría todo el equilibrio que hasta ahora se ha mantenido dentro del partido guinda y con sus aliados. No obstante, afirmó que él se siente muy querido y apapachado... ¡pero por su esposa!, bromeó, mientras soltó la carcajada. Y remató: “Y si le levanta la mano nos acercaremos para que también a nosotros nos levante la mano”. Suerte con eso.

El vals de las corcholatas

Se afirma que las mujeres que se visten de rojo derrochan seguridad. Pues ayer, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, eligió ataviarse de ese color, pues no sólo sería anfitriona de una de las conferencias más vistas, la del presidente López Obrador, sino que tenía que resaltar ante su principal rival de cara a la contienda presidencial: el canciller Marcelo Ebrard. Hubo intercambio de sonrisas, cortesía y hasta cuchicheos entre ambos aspirantes a corcholata. Al final del acto, el titular de Relaciones Exteriores optó por anticipar su salida; en tanto, la morenista despidió a su invitado, el cual la abrazó ligeramente mientras, con cadencia, descendían del escenario con la nostalgia que les trae el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Parlamento abierto, pero privado…

Aún no definen un nuevo modelo de “parlamento abierto” para la reforma eléctrica del Presidente, pero los jefes de bancadas en San Lázaro ya se organizaron su propio foro, pero en privado, sólo para ellos. “En los lineamientos se incluyó no solamente el parlamento que conocemos tradicionalmente, sino que, a petición de la Junta de Coordinación, algunos de los actores vinieran sólo a la junta; hacer el símil, a exponer, ésa es la palabra, a hacer el símil de un parlamento, pero para nada más a la junta para hacer preguntas específicas”, explicó el priista Rubén Moreira. “Vamos a modificar el formato, no es un parlamento con un ‘chorizo’ de intervenciones”, precisó el jefe morenista, Ignacio Mier.

Visita de trámite

En el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, informó que Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente López Obrador para integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México, comparecerá hoy ante los integrantes de la Comisión de Hacienda. Al respecto, el líder de la bancada del PAN, Julen Rementería, sostuvo que Rodríguez Ceja no sólo no cumple con los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo, sino además está subordinada al titular del Ejecutivo, lo cual atenta contra la autonomía de este organismo, por lo cual, adelantó, votarán en contra de su nombramiento. Mientras son peras o son manzanas, cabe recordar que su ratificación por el pleno del Senado no requiere mayoría calificada, por lo que se prevé que sea aprobada en la sesión del jueves con los votos de la bancada de Morena y sus aliados.

Poder Judicial de CDMX cerrará a la prensa audiencia por Línea 12

El viernes próximo se realizarán dos audiencias de suma trascendencia para el país. Una es la de Emilio Lozoya, por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, que se realizará en los juzgados federales; la otra, es la imputación a los primeros 10 presuntos responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro, la cual se desarrollará en los juzgados de la Ciudad de México. La pequeña gran diferencia es que, paradójicamente, en el primer caso la sesión será pública, con acceso a la prensa y público en general; la segunda será a puerta cerrada, es decir, se prevé que la sociedad se entere muy poco de lo que ahí ocurra y con nulo detalle. La pregunta es: ¿por qué el trato diferenciado?