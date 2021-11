Rosa Icela Rodríguez, al ruedo sin ‘escolta’

Esta vez no irá acompañada de todo el gabinete de seguridad nacional, como cuando fue al Senado. Va sola, este martes, al ruedo de los diputados en San Lázaro. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, estará ante las comisiones de Seguridad y de Justicia, en las que ampliará el contenido de las cifras del tercer Informe de Gobierno del presidente AMLO del 1 de septiembre. Hay expectación.

¡A trabajar, señores diputados!

Larga fue la discusión ayer entre coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados por la nula producción que han mostrado los nuevos integrantes de la LXV Legislatura. Hay ya mil iniciativas y 350 puntos de acuerdo presentados, pero nada dictaminado ni aprobado. Llevan ya tres meses en sus curules y resulta que muchas de esas propuestas ni siquiera han llegado a las comisiones y se encuentran todavía en la Mesa Directiva. Ya los legisladores están pensando en su aguinaldo y en sus vacaciones de fin de año, y apenas acordaron que esta semana las iniciativas pasen a comisiones. “Estuvimos dialogando mucho sobre el trabajo que debe haber en comisiones los miércoles”, reveló el priista Rubén Moreira.

Director de orquesta

En el marco de la gira que realizó por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador disfrutó tanto las notas de una orquesta infantil que ambientó su visita que, al término de la interpretación, invitó a sus integrantes a tocar en el AMLOFest 5.0, este 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. El encarguito de hacerlo posible recayó en el gobernador Alejandro Murat, quien, al igual que los pequeños, aceptó gustoso el encargo presidencial.

Traicionada por su subconsciente

Vaya resbalón (¿o no?) el de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien luego de asegurar que el nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, era ajeno a grupos políticos, resaltó la importancia de que las instituciones educativas no sean ajenas a la cuarta transformación. ¿Somos o no somos, pues?

Fiscalía de la CDMX y su “vacilada distractora”

La amenaza de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, de pedir al ministro Arturo Zaldívar investigar al juez que amparó a Miguel Ángel Vázquez, fue interpretada por funcionarios del Poder Judicial federal como mera “vacilada distractora”; y, de presentarse, le auguraron nulo efecto. Y es que, advierten, la decisión que no gustó en el búnker de la colonia Doctores fue reiterada por un juez y un tribunal que, con “autonomía e independencia”, exhibieron a la Fiscalía por no aportar evidencia, ni en grado mínimo probatorio, para llevar su caso a tribunales. A ello, sumaron el hecho de que Vázquez se perfila para volverse testigo protegido de la Fiscalía local en el maxiproceso que se avecina contra funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera. “Entonces, ¿dónde está la queja?”, preguntan.

Economía abierta, pese a ómicron

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum advirtió ayer, en la misma línea de su jefe político, el presidente López Obrador, que no cerrará las actividades económicas de la capital del país, ya que, aseguró, no hay información científica concluyente sobre la nueva variante ómicron del coronavirus, detectada el 24 de noviembre en Sudáfrica. De acuerdo con la funcionaria, con los actos masivos realizados en la ciudad, como el Gran Premio de México o el desfile de Día de Muertos, no se incrementó el número de contagios e, incluso, el número de hospitalizaciones se encuentra en su nivel más bajo. Habría que recordar la experiencia vivida el año pasado, cuando inició la pandemia en países de Asia y Europa antes que en nuestro país, el cual tiene las peores cifras de mortalidad de la OCDE. Más vale prevenir, como dicen, y esperemos no tener que lamentar...