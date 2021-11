“¿Quién dijo miedo a la UIF? ¿Por qué habríamos de tener miedo? Como siempre he dicho, el que tenga miedo que no salga de noche”, respondió en los pasillos de San Lázaro el diputado federal y líder del PRI, Alejandro Moreno, sobre su voto a favor del nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF. “No, nosotros sólo estamos trabajando por el país”, remachó. Y su coordinador parlamentario, Rubén Moreira, cuestionado sobre si hay amenazas a su partido desde la 4T, completó: “¡No, no, así no funcionan las cosas, y menos ahora; nunca han funcionado así. Sólo somos consistentes y hemos dado el voto de confianza al gobierno en turno!”.

Bajas en el dream team de Marko

Mal y de malas sigue el dream team del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en Aguascalientes. Resulta que ayer el diputado federal panista hidrocálido, Roberto Valenzuela Corral, se hartó de los dimes y diretes en su partido y, de plano, se sumó a la bancada de Morena en San Lázaro. Con ello, dejó a la bancada azul con sólo 113 curules y la fracción guinda creció a 202 asientos. En pleno salón de sesiones y entre las curules morenistas, los guindas saludaron gustosos y dieron la bienvenida al nuevo integrante de la 4T.

Violencia política

A propósito de los mismos, en plena sesión del Senado, la expanista Martha Cecilia Márquez ayer no pudo contener el llanto y acusó, con todas sus letras, al dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, de violencia política de género, porque prácticamente ignoró sus pretensiones de ser candidata a la gubernatura de Aguascalientes. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, la legisladora recibió la solidaridad de todas las senadoras, incluso de las morenistas, como Malú Micher y Olga Sánchez Cordero.

Yeidckol, la groupie romántica

Por si quedara alguna duda de lo enamorada que está Yeidckol Polevnsky de la revolución cubana y de su emblema, Fidel Castro, ayer la morenista hizo gala de lo que es ser una verdadera fan. “Con profundo y creciente amor, vives y vibras en nuestro corazón, eres aliento y fuerza vital para luchar por un mundo mejor, que es posible. #CubaViveyAbraza #FidelVive @DiazCanelB”, tuiteó la diputada federal.

IMSS se suma al 25N

Y en el marco del día contra la violencia hacia las mujeres, el IMSS y su sindicato firmaron un acuerdo por la igualdad y la no discriminación, y se lanzó la Guía de Orientación con Perspectiva de Género para casos de Violencia contra las Mujeres, que promoverán mil 852 “agentes multiplicadores”. De acuerdo con Zoé Robledo y otros funcionarios de la institución, ello permitirá a los servidores púbicos identificar y atender casos de violencia contra derechohabientes y trabajadoras que hayan sido víctimas de violencia. Enhorabuena.

Raspón a Orozco

Aunque indicó que tiene buena relación con el gobernador Martín Orozco, el presidente López Obrador no escatimó en darle un raspón, pues dejó entrever que en su administración no ha hecho nada por aumentar ingresos propios, dado que entre obras, partidas federales y programas del Bienestar, la 4T está transfiriendo de 10 a 12 mil millones de pesos en la entidad, a pesar de ello el panista sin pena alguna también pidió que no deje de cuidar la entidad, pues no vaya a ser que la inseguridad en Zacatecas genere un efecto cucaracha en la suya.