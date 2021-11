Va por México ‘no cuaja’

Cuentan perredistas en San Lázaro que al parecer la coalición Va por México “no tiene la fuerza que se esperaba” en los estados. “No cuajan las candidaturas locales comunes”, dicen, y revelan que en varias entidades tienen conflictos las dirigencias del PAN y el PRI para tomar decisiones. No dudan, incluso, que ese “mal ambiente de desacuerdos” influya en la toma de decisiones del bloque opositor en la Cámara de Diputados para abortar las reformas de la 4T. Los intentos y los esfuerzos se hacen, así que “a ver”, estiman.

Diputados de Morena, a la “talacha”

A los diputados federales de Morena, coordinados por Ignacio Mier, los pusieron a hacer “verdadero trabajo de campo, de ‘talacha’”, nos dicen. Cada legislador debe reunirse en su distrito con sus votantes para hablarles de la necesidad de aprobar la reforma eléctrica, de apoyar con firmas y votos para la consulta de revocación de mandato del presidente AMLO –si se hace– y, sobre todo, dicen, la urgencia de que en el partido haya unidad y que los procesos de designación de candidaturas no los lleven a rupturas y pleitos internos.

Impasse en San Lázaro

Luego del maratónico choque en el debate por el PEF 2022, los diputados acordaron tomar un impasse la semana pasada, nos dijeron. “Un momento de relajación” para calmar los ánimos y esperar que haya mejores condiciones para el trabajo parlamentario. Por eso sólo se dedicaron a presentar iniciativas, puntos de acuerdo y efemérides en el pleno. Pero desde este lunes los coordinadores parlamentarios retomarán las negociaciones y los acuerdos en privado para los temas pendientes: comparecencias de los secretarios de gabinete, los foros de parlamento abierto para la reforma eléctrica, discusión de la Cuenta Pública 2019 de AMLO…

Sheinbaum y las entrevistas

Con las entrevistas publicadas en la BBC, The Economist y El País –medios “neoliberales” y defensores de empresas saqueadoras, según AMLO–, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque jura que no está en precampaña presidencial, sólo ha despertado suspicacias. Considerada como delfín del mandatario federal, ayer fue cuestionada sobre a cuánto asciende la cantidad de recursos que su gobierno invirtió en dichas publicaciones, a lo cual la funcionaria aseguró que ni un céntimo: “No, no, no, no, no, absolutamente nada, seríamos... jamás haríamos eso de pagar por una publicación de ese tipo ni mucho menos”. Más de uno levantó la ceja y dijo: ‘Sí, ajá’.

AMLO, en tierras violentas

A días de que se encontraron 10 cadáveres colgados en un puente de Zacatecas, el presidente López Obrador encabezará el jueves la reunión de seguridad, y conferencia de prensa, en la entidad gobernada por David Monreal. El mandatario llegará el miércoles con buena parte de su gabinete para mostrar todo su respaldo al morenista. La pregunta es si también habrá jalón de orejas por andar culpando –en lugar de ocuparse– a otros gobernadores de que “le siembran” muertitos.

Los datos ausentes

Otra vez el gobierno del presidente López Obrador incumplió con la presentación de la cifra del SESNSP sobre la incidencia delictiva en México, que tradicionalmente se daba a conocer, sin importar que fuera fin de semana o día festivo, los días 20 de cada mes. No es la primera vez que se incumple, ya que el Secretariado Ejecutivo, que encabeza Leonel Cota Montaño, privilegia que los datos se den a conocer en día hábil y luego de que fueron interpretados en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Más de uno aduce que se trata de una estrategia política para matizar la grave situación de seguridad en que se encuentra el país… ¿Será?