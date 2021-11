Cuenta Pública, ‘agarrón’ en San Lázaro

Como terapia “para sacar el coraje y la frustración”, legisladores de Va por México nos adelantaron que a los secretarios de Estado que faltan de acudir a la glosa del Informe “les tienen preparadas varias sorpresas”. Los titulares de Segob, Bienestar, Energía, Educación, Seguridad, Economía, entre otros, “cargarán con el pato de la cerrazón de la 4T a modificar el PEF 2022″, advierten. Pero lo que más se espera –dicen– es “el agarrón” que habrá en la discusión y votación en el pleno del dictamen de la Cuenta Pública 2019, la primera del gobierno de AMLO que, con todo y observaciones por sus irregularidades –critican–, Morena y sus aliados la van aprobar “sin cuestionar nada”, como ya lo hicieron en comisiones, reprochan.

Denuncian opacidad en la ASF

Al advertir que las nuevas reglas de operación interna de la Auditoría Superior de la Federación abren las puertas a espacios de “opacidad y arbitrariedad” en el combate a la corrupción, el auditor especial Gerardo Lozano Dubernard, director del área de Cumplimiento Financiero, presentó su renuncia efectiva desde hoy. Precisó en su misiva al titular de la ASF, David Colmenares, que su salida es “en congruencia con el desacuerdo que he manifestado respecto al nuevo Reglamento Interior de la ASF”. Argumentó que no está de acuerdo en “delegar la altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, sin ningún contrapeso institucional”.

Tacos de campaña

La que el fin de semana se quiso ver muy dominguera fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien, “casualmente”, se acercó a comprar tacos de canasta a un bicicletero. Aunque el vendedor “elogió” la humildad de la morenista, lo cierto es que fue todo un show armado porque un cliente cualquiera que se acerca a comprar tacos no lleva cámara de video ni fotográfica para captar el momento. Y luego dice que no es campaña, sino sólo “acercarse al pueblo”. No faltó quien recordara que hace tiempo –cuando aún Sheinbaum no arrancaba su campaña–, policías capitalinos arremetieron contra Lady Tacos de Canasta, video que se hizo viral.

Los tres amigos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien, aunque no está en campaña, ha sorprendido repartiendo a diestra y siniestra “la tarjeta de Claudia”, ayer aseguró que no se requiere alcanzar un pacto de no agresión entre los suspirantes a la candidatura presidencial de Morena, ya que tanto el canciller Marcelo Ebrard, como el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, están de acuerdo en apoyar la 4T. “Son compañeros del proyecto y con todos tenemos relación (...) y, como lo comenté, para nosotros la continuidad de la cuarta transformación es lo fundamental”, dijo. ¿Será?

Admiración por Cuba

Lo dicho, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sigue con su campaña contra López Obrador. Ayer criticó que “mientras el gobierno de Cuba reprime todo intento del pueblo por manifestarse libremente, AMLO elogia a la dictadura cubana. Dice que merece ‘toda nuestra admiración y todo nuestro respeto’”. Esto, a propósito del comentario del mandatario mexicano de reconocer que el pueblo cubano tiene “la arrogancia de sentirse libre e independiente”. Al respecto, Vivanco cuestionó: “¿Qué tan democrático puede ser un líder que admira tanto a una dictadura?”.

Para muestra, un botón

Vaya que tendrán mucho que hacer los enviados de la ONU que están en México con motivo de la crisis de desapariciones. Y para muestra, un botón. Hace unos días se dio a conocer que la ambientalista Irma Galindo Barrios, quien ha luchado contra la tala ilegal de bosques en Oaxaca, se encuentra desaparecida desde el 27 de octubre pasado y se teme por su vida, pues había recibido amenazas por su activismo. Hasta el senador de Morena Salomón Jara exigió a la Fiscalía General de Oaxaca emprender todas las acciones necesarias para localizarla con vida.