Terna para la Corte

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que la Cámara alta está a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe, en las próximas horas, la terna con tres candidatos a ocupar la vacante que en la Suprema Corte dejará el ministro Fernando Franco el 11 de diciembre. A partir de ese momento, empezaron a barajarse los nombres de quienes podrían ser considerados por el Ejecutivo: Loretta Ortiz, Eva de Gyves, Bernardo Bátiz, María Elena Mijangos y Ana Laura Magaloni.

San Lázaro, asomos de violencia

Realmente preocupados se mostraron ayer los líderes de bancada en San Lázaro, ante la inédita presencia hoy, en el pleno, del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. Tan crispada estimaron la sesión que en la Jucopo advirtieron del riesgo latente de actos de violencia. “Que cada quien se haga responsable de sus actos”, advirtió el priista Rubén Moreira. Lorenzo detallará cuánto presupuesto se requiere, rubro por rubro, incluidas las oficinitas y asesores que otorga a representantes de partidos y del Legislativo. Una bolsa nada chiquita: 110.5 millones de pesos.

Se desmarca el PRI de Lozoya

Con cautela, el jefe priista en San Lázaro, Rubén Moreira, desmarcó a su partido de la corrupción de Emilio Lozoya en Pemex y sostuvo que el expresidente Peña Nieto está limpio. “Nosotros confiamos en Enrique Peña Nieto, confiamos en quien fue nuestro presidente”, deslizó. “¿Y de Lozoya?”, se le preguntó. “Ese no es del PRI y tendrá que enfrentar su proceso, que se resuelva como la ley y los jueces lo dicten”. “¿Y los otros del gabinete peñista?”, le insistieron. “¡Nosotros confiamos en quien fue nuestro presidente…”, acotó. ¿Así o más claro?

Resfriado inusual

Quizás al presidente López Obrador le cae mal el descanso, pues desde que retornó de su puente de cuatro días, se mostró agripado en su conferencia matutina. Los síntomas se acentuaron en la de ayer, pues ahora sí tuvo que usar su pañuelito blanco para lo que es: limpiarse la nariz, y no para usarlo como símbolo de que se acabó la corrupción.

Parodia morenista

De los creadores de “No es falso, pero no es verdadero”, ahora llega “Parodiando en la 4T”. El morenista John Ackerman quiso despistar al enemigo. Luego de que Mario Delgado subió su foto con López Obrador y escribió que “es muy motivante constatar su satisfacción con los resultados y el rumbo de nuestro movimiento”, el académico tuiteó exactamente el mismo mensaje que Delgado y una foto suya también con el mandatario. No, no es que tengan el mismo community manager, sino que el mensaje “es una parodia” del dirigente del partido, “quien busca hacer uso de la imagen de nuestro Presidente para intentar silenciar a sus críticos”. No hombre... unos genios.

La bolsa de Delgado

Y hablando de las fotografías que compartió Mario Delgado, presidente nacional de Morena, para atestiguar su encuentro con el presidente López Obrador, es cierto que ahí se ve sonriente. No obstante, al salir de Palacio Nacional se fue muy serio, a paso firme y, curiosamente, cargando una enorme bolsa de tipo ecológico, no como las de pan que usaba Pío. ¿Qué contendría la bolsa del líder moreno?