Diputados, de ‘puente’ de muertitos

Aunque tienen sobre la mesa los foros de parlamento abierto en torno al Presupuesto 2022 y la reforma eléctrica, el Palacio Legislativo estará literalmente cerrado al público, porque los diputados se van de ‘puente’ por las festividades de Día de Muertos. Ayer anunciaron que se van de descanso y regresan hasta el 4 de noviembre a una nueva sesión ordinaria en el pleno y con varios temas pendientes en la Mesa Directiva. Primero lo primero, ¿qué no?

Desaseo en obra pública

En la revisión al Presupuesto 2020, la ASF descubrió que las Fuerzas Armadas, en quienes el Presidente se ha recargado para sacar adelante todos sus proyectos, incluidos los de obra pública, van aprendiendo sobre la marcha. Y es que, si bien la ASF no detectó faltante de dinero, sí halló un cochinero administrativo y de organización. Por ejemplo, en los inventarios de materiales para obra pública falta actualización de la normativa, son inadecuados los mecanismos de control y supervisión, e incluso hay falta de registros contables…

Reclama CEAV a FGR

La FGR dio a conocer los resultados de la necropsia realizada al cuerpo de José Eduardo Ravelo y determinó que el joven no fue torturado ni sufrió abuso sexual por policías de Mérida. Su muerte –dijo– se debió a una neumonía. No sólo la madre de José Eduardo rechazó el dictamen –como era de esperarse–, sino que hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que depende de Segob, hizo un extrañamiento a la fiscalía de Alejandro Gertz, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva. Y más aún, reclamó la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia, da a conocer las conclusiones de su investigación.

TEPJF, por la modernización

En el Tribunal Electoral decidieron poner en orden la casa. Afianzado ya en la presidencia, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso, y ayer quedó ya instalada, la Comisión de Fortalecimiento, con la que comenzará –nos dicen– un proceso de transformación y modernización institucional, pues marcará la ruta para un cambio sustancial en los procesos y normatividad interna del TEPJF. El objetivo de esta instancia, creada con el consenso de las y los magistrados, es mejorar la impartición de justicia electoral y garantizar la independencia y autonomía del máximo órgano judicial en la materia. Que así sea.

Vila, sin coqueteos

Marko Cortés, presidente del PAN, puede andar tranquilo, pues aunque Mauricio Vila, una de sus cartas presidenciables para 2024, estaría haciendo un buen gobierno, la 4T aún no pretende robárselo. Al menos eso aseguró ayer el presidente López Obrador.

Votación de PEF, semipresencial

Y a propósito de ausencias en San Lázaro, tremendo berrinche hicieron ayer los coordinadores de PAN, PRI, MC y PRD en la Junta de Coordinación. Resulta que Morena y sus aliados aplicaron su mayoría “ponderada” y rechazaron que la discusión y votación del Presupuesto de Egresos 2022 sea presencial y la ordenaron semipresencial. Es decir, sólo algunos presentes y el resto vía virtual, por aquello de los contagios de Covid. El coordinador de MC, Jorge Álvarez, les dijo: “Con semáforo en verde y las escuelas abiertas, los niños en las escuelas y los diputados en sus casas”…

Acota bombardeo a UNAM

Al sexto día de andanada, al presidente López Obrador le cayó el 20 de que no es aconsejable andar tirando piedras a la UNAM de forma generalizada, pues en su mayoría está integrada por “los jóvenes”, a quienes ayer deslindó de la crítica, pues “son la levadura de los movimientos”… y por ende votos con los cuales contar, ¿verdad?