PAN y PRD, ‘ni los ven ni los oyen’

En el arranque del diálogo, las negociaciones y los acuerdos para la aprobación del Presupuesto 2022, al PAN y al PRD “ni nos ven ni nos oyen”, nos aseguran diputados. Ni en San Lázaro, ni en Hacienda, ni en Palacio Nacional “nos pelan”, se quejan. Y aunque no precisan quiénes, cómo ni dónde, aseguran que “el PRI sí tiene avances en sus negociaciones con el gasto del otro año”. La realidad es que, públicamente, apenas se inician esta semana las mesas de revisión a detalle del gasto público federal en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Apenas comienzan las peticiones y solicitudes formales de más dinero de todos los sectores, lo malo es que el tiempo se acaba el 15 de noviembre.

La honestidad de Slim

Ahora resulta que aquello que nos vendieron durante años de que “Todo México es territorio Telcel” es una falsedad. Según el presidente López Obrador, el dueño de esa telefónica, Carlos Slim, desterró el eslogan a petición suya. “Le dije que no era cierto porque yo ando en los pueblos y no hay señal (…) y dio la orden que de quitaran el comercial, cuando menos hay que reconocer que se actuó con honestidad”, reveló el mandatario. A ver si el comentario no le tumba otra vez acciones en la Bolsa al ingeniero, luego de la caída la semana pasada, cuando el Ejecutivo deslizó que estaría en sus manos –lo cual es impreciso– refrendar o retirar la concesión de telefonía a América Móvil.

‘Cátedra de salud’ a los diputados

Diputados federales de la 4T celebran, de antemano, que la presencia este martes en la tribuna de San Lázaro del secretario de Salud, Jorge Alcocer, será para escuchar “una cátedra de cómo se ha manejado y controlado la epidemia del Covid-19″ en México. Incluso, el jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, y el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, coincidieron en que los legisladores de la oposición deberían “reconocer y agradecer la labor del principal estratega, Hugo López-Gatell”. Lo malo es que, nos aseguran, el subsecretario no acudirá a la sesión del pleno, en la que el titular de la dependencia hablará de los logros del sector salud, referidos en el III Informe de Gobierno.

La deforestación y el Tren Maya

El director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, comparecerá este lunes ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, que preside la morenista Lucy Meza. El funcionario muy seguramente tendrá que explicar a los senadores los señalamientos en contra de la institución, realizados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de que ha deforestado más de 144 hectáreas de terrenos forestales y ha abierto caminos y bancos de material sin autorización, como parte de las obras del megaproyecto Tren Maya, de acuerdo con los resultados de un sobrevuelo realizado por el Cemda sobre Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

El ‘fascismo’ y las listas

“Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo”, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en respuesta a Claudio X. González, quien indicó que se debería “tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México”. Más allá del encendido debate que estas declaraciones provocaron, es cierto que a la mandataria capitalina se le olvidó que si en algún lado se han hecho listas para exhibir a detractores es en Palacio Nacional, en el marco de las mañaneras. Y eso vaya que se lo hicieron notar a la jefa en Twitter.

¿Repetirá Guerra en el Poder Judicial capitalino?

Hoy lunes está programada la comparecencia del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia capitalino para presentar su plan de trabajo para el periodo 2022-2025. Todo indica que será una sesión de trámite y que Guerra repetirá al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Veremos.