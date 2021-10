Quieren a mujer como titular de Marina

En medio de los honores y reconocimientos vino el reproche. En pleno salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la legisladora michoacana del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, advirtió: “Estoy segura de que muy pronto en nuestro país tendremos una primera mujer secretaria de la Marina”. Los jefes castrenses se removieron en sus asientos, colocados frente a la tribuna, y reaccionaron con un aplauso, en la sesión solemne realizada ayer para la colocación, en el muro de honor del recinto de San Lázaro, de la frase: “2021 Bicentenario de la Armada de México”.

“Marcaje personal” a Margarita

Nos anticiparon diputados del PT y Morena que “a la Zavala no le dejaremos pasar una sola”. Advirtieron que a Margarita “no le será fácil” participar en la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Debido a que se benefició –dicen– con los negocios de su esposo, Felipe Calderón, con Iberdrola, “aquí no tendrá un día de campo”, porque “tendrá marcaje personal”, aseguran. Aunque los panistas advirtieron también que ayer se creó “el todopoderoso Comité de Ética” en San Lázaro y exigirán –de nuevo– castigo a la “violencia política”. Y ya hasta adelantaron que irían contra Fernández Noroña.

El mexiquense power de Morena

Aunque cayó en su representación popular, al pasar de 36 a 28 curules, el grupo mexiquense de Morena se empodera en San Lázaro. El pleno legislativo designó ayer al diputado César Agustín Hernández Pérez como el representante legislativo del partido ante el INE. Tienen ya también la presidencia de la Cámara baja, con Sergio Gutiérrez Luna; las presidencias de las comisiones de la Reforma Política y Electoral, con Graciela Sánchez Ortiz, y la de Derechos Humanos, con Nelly Minerva Carrasco Godínez. Ese mexiquense power les permite operar diversas iniciativas de reformas.

Chapulines legislativos

En el Senado, tras la salida de Nancy de la Sierra y Alejandra León de sus filas para integrarse al grupo rebelde, la bancada del PT, que lidera la zacatecana Geovanna Bañuelos, intentó piratearse a una morenista para conservar los cinco escaños, que establece la ley, para mantenerse como grupo parlamentario con prerrogativas. Así, inicialmente, la senadora Griselda Valencia notificó ayer a la bancada de Morena que se mudaba a la fracción petista, lo cual no cayó nada bien entre los morenistas. Pero más temprano que tarde reculó y notificó a la Mesa Directiva que ‘dice mi mamá que siempre no’, y pidió dejar sin efecto el oficio en el que manifestaba su cambio de bancada.

Gajes del bateo

A pesar de que sufrió un leve desgarre en una pierna por irse a “macanear” previo a su encuentro con Evo Morales, el presidente López Obrador bajó en plena calle de Moneda de su Jetta para ingresar a pie a Palacio Nacional.

Cenicienta regia

El reallity show como forma de gobierno al parecer llegó para quedarse en Nuevo León. En nuevo sketch de la pareja en el poder, ahora la primera dama, Mariana Rodríguez, tuvo a bien disfrazarse de Cenicienta. En Instagram, Samuel García, el góber, graba su entrada a la oficina y apunta “¡Una princesa llega a palatzio! ¡Cindirella looking for a fella!”… No bueno, ya no se sabe si reír o llorar.

Visita de doctor

Que porque los une “la amistad”, ayer Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, acudió a Palacio Nacional sólo para saludar a ya saben quién. El encuentro no duró más de 20 minutos.