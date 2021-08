Desaire del gabinete a diputados morenistas

A dos días de la plenaria conjunta de los nuevos diputados federales de la 4T, en San Lázaro ayer no sabían qué integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador acudirían, este martes, “porque aún no nos han confirmado”, según revelaron legisladores y en la propia coordinación morenista. Incluso, la invitación se emitió sin nombres, pues no tenían claro siquiera ¡quién inauguraría la reunión! Al menos está asegurada –dicen– la asistencia de su dirigente nacional, Mario Delgado. Sin embargo, otros confiaron en que “seguramente sí asistirán, esperemos, Olga Sánchez Cordero, de Segob; Jorge Alcocer, de Salud; Tatiana Clouthier, de Economía; Rosa Isela Rodríguez, de Seguridad; Rogelio Ramírez, de Hacienda; Rocío Nahle, de Energía; Manuel Bartlett, de la CFE; el canciller Marcelo Ebrard…”.

“Morralla” a las diputadas de Morena

Y hablando de incertidumbres, en Morena ya surgió un primer grupo de diputadas federales inconformes con su partido y su coordinador en San Lázaro. En un comunicado, sin firmas ni nombres, pero con el logotipo del grupo parlamentario, se quejaron de que no hay mujeres en los mandos de su fracción en la Junta de Coordinación Política ni en la Mesa Directiva de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Insisten en que “la paridad en la 4T sólo queda en el discurso”. Aseguran que el jefe de la bancada, Ignacio Mier, sólo les ofreció “morralla”, es decir, apenas unas algunas secretarías.

Llamado a tiempo

Alguien tiene que decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador la cantidad de conflictos que genera una persona muy cercana a él que usa a reporteros de la mañanera para atacar y polarizar aún más la relación con los medios… además con informaciones falsas. En el último tramo del gobierno, este tipo de personajes le hacen más daño que beneficio. Ya se verá al tiempo.

Convocatoria a la unidad

En el marco de las recientes expresiones relacionadas con el proceso sucesorio que se vive en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la semana pasada se reunió la mayoría de sus expresidentes. Unánimemente acordaron manifestarse en apoyo de Francisco Cervantes Díaz, actual presidente, y se pronunciaron para que estas próximas elecciones se respeten rigurosamente los estatutos que por tanto tiempo han regido a la organización y demostrado su imparcialidad y eficiencia. Sobre todo, hicieron un llamado de unidad a todas las cámaras y asociaciones de la industria confederada.

Les puso el ejemplo

Los números no se equivocan. Para la próxima legislatura el partido en el gobierno no alcanza la mayoría calificada, requerida para aprobar las tres reformas constitucionales con las que la 4T prevé cerrar su administración. Hoy, el INE aprobará las asignaciones de pluris, en las que Morena tendrá 76, para una bancada total de 198 legisladores. Sus aliados, PT y PVEM, sumaron 37 y 43, respectivamente, por lo que tendrá que haber un fuerte coqueteo con al menos 54 diputados y diputadas de oposición para lograr su aprobación.

¿Justicia o persecución?

Concejales de Morena en la alcaldía Coyoacán acudirán este lunes a la Fiscalía de la Ciudad de México para denunciar penalmente a Giovanni Gutiérrez, alcalde electo en aquella demarcación, por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos que, dicen, habría cometido en el marco de la “asociación delictiva” que tiene con el prófugo exalcalde coyoacanense y hoy desaforado diputado federal Mauricio Toledo. Mientras los morenistas ya señalan a Gutiérrez como culpable, los opositores acusan que esta maniobra es parte de las nuevas formas del partido en el poder federal y de la CDMX: deshacerse de los adversarios a la mala, metiéndolos a la cárcel. ¿Quién tendrá la razón? Al tiempo.