Van contra feudos legislativos del PRI

Aún no llega a la Cámara de Diputados y Alejandro Moreno ya recibió los primeros reproches de sus legisladoras “excluidas”. Contra el acaparamiento de los espacios del PRI y de la coalición Va por México en San Lázaro para amigos y allegados, las priistas Dulce María Sauri, Mariana Rodríguez y Claudia Pastor demandaron una reforma constitucional en materia de reelección. Exigen que las y los diputados que no fueron postulados por sus partidos puedan contender nuevamente al finalizar su periodo. “Este ejercicio corresponde únicamente al pueblo y a sus representantes”, aclararon, y reprocharon “propiciar feudos legislativos, el monopolio de agendas o la concentración de recursos del Congreso o de sus órganos de apoyo”. ¡Uff!, duro el reclamo.

Propuesta inacabada

Cuentan en el Senado que la propuesta de reforma electoral del senador Ricardo Monreal, que circuló ayer por diversos canales, es un documento “aún inacabado e incompleto”. Lamentaron entre sus colaboradores la “filtración” del “borrador”, porque –dicen– “se anticiparon a una iniciativa perfeccionada”. Que falta perfeccionar detalles. Aunque nos precisaron también que “no es nueva la propuesta, ya se adelantó algo desde junio pasado”. Eso sí, dejaron bien claro, la reducción de consejeros y magistrados electorales “es una demanda pública de muchos, igual que de diputados y senadores”.

Siguen los ánimos calientes en el TEPJF

Por más que se quiera maquillar, ayer nuevamente se evidenció la crisis que se vive al interior del TEPJF. De última hora, la magistrada Janine Otálora Malassis modificó un proyecto de sentencia sobre la elección en Campeche; el cambio se reportó a la 13:36 horas, una vez que ya se había iniciado la sesión. En respuesta, la magistrada Mónica Soto reclamó que sigan las faltas graves, no sólo a los procedimientos, sino también a su investidura. No es la primera vez, dijo, y hasta exigió que se le considere conforme a su cargo, e insistió en que no forma parte del grupo mayoritario. El propio magistrado José Luis Vargas reclamó también faltas en las formas. La tensión sigue.

Despiden ya a gobernadores

En medio de dudas e incertidumbre por el regreso a clases presenciales en sus estados, y por las cuentas que dejan en sus gobiernos y que deben ser revisadas, la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, despidió desde ayer, “con todo cariño y con un beso”, al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, que se va el 31 de agosto; y a Claudia Pavlovich, que se va en septiembre. “En estas reuniones los iremos despidiendo con afecto y con cariño”, les anticipó. Por lo pronto, antes de irse, ayer se enfrentaron en otro encuentro privado a la titular de la SEP, Delfina Gómez, y al todopoderoso subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para reabrir sus escuelas “llueva, truene o relampaguee”.

Cautela presupuestal

Quizá para no generar urticarias anticipadas, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE omitió, en sesión privada celebrada ayer, presentar ante los representantes de partidos las cifras que prevé asignar a cada una de las tareas pendientes, pese a que hubo filtraciones que estimaban una propuesta de 24 mil millones de pesos de presupuesto, de entre los cuales 5 mil 800 millones serían para la revocación de mandato.

Operación florero

Por segundo día consecutivo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fracasó en su intento por impulsar en el Congreso un periodo extraordinario para sacar la revocación de mandato, pese a que se le dio la oportunidad de una votación más para que lo lograra, y es que ante una oposición que se ha sentido atacada y vilipendiada desde Palacio Nacional, lo que la ha llevado a ser más dura en su postura, la encargada de la política interna del país no tuvo capacidad de diálogo para alcanzar a conciliar y evitar que la discusión del tema se trasladara hasta septiembre, como quedó de manifiesto en la sesión de la Comisión Permanente de este jueves. Su repentina aparición en las tareas legislativas no hizo más que provocar la desaparición de toda posibilidad de que las fuerzas políticas alcanzaran una propuesta de amplio consenso.