Herencia ‘maldita’ en BC

Al margen de los desencuentros que ha habido entre la gobernadora electa morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el mandatario saliente, su correligionario Jaime Bonilla, lo que es un hecho es la deuda que la próxima titular del Ejecutivo heredará, de 270 millones de dólares por los próximos 30 años. Este monto corresponde a la central fotovoltaica que construye una empresa privada, tras ganar una licitación cuestionada –nos dicen que ya hasta denuncia hay en la Función Pública local– en la que tuvo que ver el exsecretario de Hacienda de la entidad, Rodolfo Castro. Algunos se preguntan si doña Marina dará continuidad a la obra o buscará dar un golpe en la mesa, como lo hizo AMLO con la cancelación del NAIM.

El arte de ‘descorregir’

En plena discusión del dictamen de ley secundaria de la reforma de revocación de mandato, ayer en las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, el senador morenista Sergio Pérez Flores hizo gala de su falta de conocimiento de la lengua. Al tomar la palabra, señaló: “(…) Haré llegar algunas observaciones a la presidenta Ana Lilia Rivera, senadora, en lo que se refiere al artículo 33, hay una palabra, husos, con hache, cambiarla por usos sin hache”… El problema es que la frase en cuestión se refería a los husos horarios. En pocas palabras dio cátedra de cómo “descorregir” un párrafo.

Estafa a Mario Delgado

De nueva cuenta, los hackers no distinguieron colores, niveles ni ideologías. Desde muy temprana hora de ayer, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, envió una ¡alerta!: “No puedo entrar a mi WhatsApp. Desde la madrugada están haciendo llamadas y enviando mensajes también por Telegram a familiares y amigos, diciendo que tuve un accidente y están pidiendo dinero. ¡Por favor no hagan caso, son estafadores!”. Que levante la mano quien ya se estaba rascando el bolsillo para depositarle a su amigo Mario… pero no se amontonen.

Muy bravo, muy bravo

Quien ya respingó fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, toda vez que el agua de la presa El Zapotillo se quedará, completita, en Jalisco, por lo que consideró que el presidente López Obrador no tomó en cuenta a los ciudadanos leoneses; el panista, quien al parecer despertó y retomó su papel de góber rebelde, tildó la decisión de “unilateral”, dado que la ciudad de León estaba considerada en el proyecto original del embalse, por lo que no tarda en ir a tocar la puerta de Palacio Nacional para reclamar directamente. Lo cierto es que Sinhue siempre se ha caracterizado por ponerse muy gallito para las cámaras y luego de que sale de Palacio luce muy contento, tranquilo y hasta zapatos le lleva al mandatario.

Siguen los cambios en el TEPJF

Donde siguen los cambios es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ayer concluyeron sus encargos más funcionarios del área de comunicación social, tras la salida obligada de Xóchitl Pimienta Franco, el martes pasado, quien fue relevada por José Luis Alcudia Goya. Asimismo, continúa la ruleta de cargos en los departamentos administrativo y de finanzas. El objetivo, según nos cuentan, es cortar todos los tentáculos que pudiera tener el depuesto presidente José Luis Vargas Valdez y, con ello, limitar al mínimo el poder que alguna vez tuvo en el órgano electoral.

El pasado le hace sombra a la esperanza

A casi ya tres años de gobierno de la 4T, en la Segob siguen afirmando que la culpa de las desapariciones forzadas y la injusticia es “del pasado”. La crisis de desapariciones forzadas por la que atraviesa el país “es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia como uno de los ejes fundamentales de la gobernanza”. Sin embargo, también da esperanzas a cientos de madres y familias que buscan a sus hijos, hijas y esposos desaparecidos. “México tiene esperanza y busca la verdad; que éste sea el timón con el que se navegue hacia un sistema en el que prevalezca la justicia”. Algo es algo, dijo el calvo.