Sobremesa en el primer cuadro

Casual… cada que surge una controversia dentro del Poder Judicial, los vecinos divididos por la calle Corregidora deciden desayunar juntos. Ayer, el presidente López Obrador compartió que se reuniría con Arturo Zaldívar… Ni un tuit para consignar el encuentro y el ministro presidente de la Corte, por su parte, guardó todo el sigilo posible para no ser captado por la prensa… Los temas para la sobremesa, posiblemente: la destitución de José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral o el indulto para torturados que prometió el Ejecutivo.

Peralta, con un pie en la cárcel

El sábado, durante su visita a Colima, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podrá observar el cochinero que está dejando el gobernador José Ignacio Peralta, a quien la 4T le tiene reservado un espacio en el penal de Nayarit antes que intente fugarse a Estados Unidos. Por lo pronto, la Comisión de Derechos Humanos del estado ya interpuso una queja, pues el gobierno estatal le quedó debiendo la quincena a 12 mil trabajadores. Pequeño detalle.

Le estalla la “bomba” a la 4T

Con todo se fue ayer un grupo de diputados federales de Morena por el “burocrático” y “político” retraso del desafuero de dos legisladores de la 4T, uno de Morena y el otro del PT. “Ya basta de entorpecer estos procesos, con mañas y artimañas al estilo de la politiquería, para proteger intereses personales y de grupo, que ofenden a los mexicanos que reclaman de nosotros un actuar digno y congruente”, expusieron morenistas en una carta pública, con clara dedicatoria a sus líderes. Y aunque unos culpan a la oposición, tanto Alejandro Encinas como el PAN y el PRD ya dejaron claro que las responsables son “las burbujas” morenas en el Senado y en San Lázaro.

Tira-tira con el Jefe

El niño es risueño y le hacen cosquillas, dice el refrán. O dicho de otro modo no menos popular, si el presidente López Obrador ya sabe cómo es Diego Fernández, para qué lo invita. El mandatario refirió que se iría si el pueblo le revoca el mandato, y agregó con sorna: “Ni modo que voy a buscar a un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos”. La respuesta del panista no se hizo esperar: “Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro”. El que se lleva se aguanta.

Dos visiones sobre demanda contra armerías

Distintas han sido las reacciones ante las medidas jurídicas que México ha emprendido contra las armerías estadounidenses. Alguien que no sabe de lo que habla, como el caso del diputado electo Gabriel Quadri, consideró “ridícula” la demanda, y todavía añadió: “Que también demanden a fabricantes de vehículos porque en ellos se cometen crímenes…”. En contraste, hay quienes sí saben de lo que hablan porque han sufrido la criminalidad, como es el caso de Adrián LeBarón, quien escribió que, “como víctimas de la violencia, respaldamos las acciones legales” anunciadas. “Las empresas saben del daño que ocasionan sus armas en México y deben rendir cuentas”, consideró.

Conflicto mediático

Reza el dicho “Cuando tú vas, yo vengo de regreso”, y éste aplica para José Luis Vargas, uno de los dos presidentes del Tribunal Electoral. Y es que tras el “golpe de Estado” que le arrebató la presidencia del TEPJF, parece que no supo qué hacer y desde entonces va un paso atrás de sus pares. Tan sólo ayer, Reyes Rodríguez, el otro magistrado presidente, y sus compañeros del “Grupo de los 5” dieron varias entrevistas en medios; se reunieron antes con el presidente de la Corte; convocaron antes a reunión privada, y hasta se dieron el lujo de dejar plantado a Vargas en el encuentro que convocó para negociar una salida a la más grave crisis en la historia de esa institución.