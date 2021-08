El “menú justiciero” de Morena

Aún sin conocer siquiera los efectos reales de la consulta del domingo, que serán de casi nada, ya en Morena tienen listo un “menú justiciero” –dicen sus propios legisladores federales– contra los expresidentes de la República. Nos comentan que se propondrá un “tribunal del pueblo”, que propone el grupo promotor de la consulta; una “comisión de la verdad”, para hacer justicia a las víctimas, y una “comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo”. ¡Uff! ¿Y quién y con qué recursos va a operar todo eso?

Hackers al alto nivel

Por lo visto, los hackers no respetan niveles, cargos ni colores. Ayer se fueron hasta contra la cuenta de WhatsApp nada menos que de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. “Me informan que desde una cuenta falsa de WhatsApp se están enviando mensajes a mi nombre, con diferentes fines, como pedir dinero. Procederemos de inmediato a hacer las denuncias correspondientes para que el caso sea investigado y sancionado”, alertó la funcionaria.

Porfirio vuelve a las andadas

Después de un rato de guardar su artillería contra la 4T, ayer el aún diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo volvió al ataque, claro, con motivo de la consulta popular. “La consulta popular fue un fracaso, la historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular. El desaire de la ciudadanía es una lección. No volvamos a banalizar el sufragio popular ni a gastar la pólvora en infiernitos”. Por supuesto se llevó una tunda de los amlovers.

Resumen de telenovela

Si por andar desvelándose con los Olímpicos se perdió el más reciente capítulo de la telenovela de Silvano Aureoles, aquí le hacemos un resumen. Resulta que el protagonista fue objeto de una denuncia penal por traición a la patria, promovida por los diputados federales Hirepan Maya Martínez y Reyna Celeste Ascencio. Sostienen que el góber michoacano incurrió en ese delito por haber ido a Washington y denunciar en la OEA la presunta narcoelección en su estado. Ah, pero nada tardó el líder perredista, Jesús Zambrano, en salir a defenderlo, señalando que “traición a la patria es aliarse con el narco para ganar elecciones” y “soltar al hijo del Chapo y saludar a su mamá”.

Distintas medidas

Ayer, el presidente López Obrador reiteró que México no solicitará certificados de vacunación anti-Covid para ingresar a ciertos lugares, como se está realizando en otros países. Pero como los estados y municipios son soberanos, hay autoridades a nivel local que piensan y actúan diferente. Es el caso del gobierno de Mazatlán. En esa ciudad turística, si alguien quiere entrar a un restaurante, negocio o centro nocturno, deberá presentar su certificado de vacunación. Los inspectores del ayuntamiento verificarán que los clientes lleven consigo este documento, y, no sólo eso, sino que los policías municipales vigilarán que se cumpla con la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Suman por la reconstrucción

Aunque aún desconocen los términos, el presidente López Obrador ya ventiló que la empresa ICA también ayudará en la reconstrucción de la Línea 12, luego de que él convenció a Carlos Slim, de Grupo Carso, de asumir el costo. De forma velada, emplazó a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, para que en un mes se informe, pues de por medio está su palabra para que la rehabilitación concluya en un año.

Sí van a ir los desafueros

El senador Ricardo Monreal corrigió la apreciación de Alejandro Encinas al precisarle que en el Congreso no habrá carpetazo al caso desafueros de Saúl Huerta, Mauricio Toledo y fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pues ya se trabaja para que en un tiempo de ocho o nueve días se convoque a otro extraordinario y se resuelva. Por lo tanto, el líder de la bancada Morena pidió se respete el trabajo de los legisladores al subsecretario de Derechos Humanos, quien en la inauguración de un foro sobre la trata de personas en el Senado se precipitó con el señalamiento sobre supuesta exclusión de los desafueros pendientes en la agenda del Legislativo.