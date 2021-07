De Hoyos, invitado del PAN

Para que el Presidente “hable con provecho” –bromean panistas en San Lázaro–, los diputados azules electos y reelectos arrancan hoy los trabajos de su primera reunión plenaria privada con su invitado principal: Gustavo de Hoyos. Uno de los empresarios más cuestionados desde Palacio por ser –según la 4T– uno de los “conservadores” y “adversarios” archienemigos del gobierno, será nada menos que el ponente con el que los panistas abrirán la discusión para armar la próxima agenda legislativa de Acción Nacional. Y para rematar, asistirá otro de los críticos de Morena, el escritor Héctor Aguilar Camín.

Escatimar recursos

No sólo los gobiernos morenistas son cicateros, y si no pregúntenle a Martín Orozco, góber de Aguascalientes, quien no quiere soltar 10 millones de pesos para el organismo electoral de la entidad, que debió hacer magia para sacar el proceso electoral. Y peor andan en Michoacán, pues Silvano Aureoles nomás no resuelve sobre la solicitud del órgano de darle una ampliación de 44 millones de pesos, y ya hasta tuvo que usar anticipadamente recursos del segundo semestre para la elección de gobernador. Pero eso sí, anda en campaña hasta en la OEA, con todo y banquito verde, “defendiendo la democracia” y no empieza por atender la casa.

De nuevo lo hacen prócer…

De nueva cuenta a alguien le pareció atinado subir al pedestal de los héroes patrios al actual Presidente de la República e inmortalizarlo en una pintura en un inmueble público. Ahora ocurrió en Baja California. Resulta que en Tecate, en el bachillerato militarizado Tte. Alberto Bonilla Colmenero –sí, padre del gobernador Jaime Bonilla– luce un muro con los retratos de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero… y Andrés Manuel López Obrador. ¿Ahora a quién se le habrá ocurrido quedar bien con el inquilino de Palacio con semejante idea de hacerlo prócer?

Adán Augusto desaira la consulta

Mal y de malas resultó la promoción de la consulta popular que el dirigente de Morena, Mario Delgado, buscó hacer ayer en Tabasco, la tierra del Presidente. Primero, el góber Adán Augusto López le aclaró que no participará en esa consulta porque “tenía ya una salida programada y no voy a votar”. Luego, el mismo mandatario le pidió a Delgado “trabajar ya en la reactivación y reorganización del partido”, de cara a los comicios de 2022, 2023 y de 2024. Casi casi salió regañado.

De Covid y medidas “autoritarias”

Mal cálculo de Enrique Alfaro al cerrar antros y bares, justo a unos días de que López Obrador asista a Jalisco y luego de que afirmara que la tercera ola no implicaría cierre de actividades. El emecista, que estaba haciendo migas con el Presidente para que le suelte presupuesto para obras prioritarias en la entidad, podría ser exhibido como “autoritario” en su propia casa el próximo lunes que acompañará a la mañanera al titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum, ¿cuidando su exposición?

El gobierno capitalino, como parte de las conmemoraciones de 500 años de Resistencia Indígena México-Tenochtitlan, instala una maqueta monumental del Huey Teocalli en el Zócalo, la cual podrá ser visitada del 13 de agosto al 1 de septiembre. En la instalación se ofrecerá un espectáculo de animación con video por las noches. El anuncio lo realizó el jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, Alfonso Suárez del Real. En los últimos días, se convoca a la prensa a la conferencia con la mandataria Claudia Sheinbaum, pero de última hora en su lugar aparece otro funcionario, en este caso don Alfonso. ¿Será que la suspirante presidencial ya está cuidándose de la sobreexposición?