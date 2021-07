Con la novedad que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, fue víctima del hackeo. De acuerdo con el legislador zacatecano, desde la noche del miércoles su número de celular fue intervenido, impidiéndole acceder a cualquier aplicación, por lo que pidió ignorar todo mensaje que pudieran recibir del mismo, ya sea por WhatsApp u otro medio. En el contexto de la investigación Pegasus Project, cabría preguntarse si el espionaje realizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no continúa durante la administración actual. Es pregunta.

…Y no hackeos

Y hablando de hackeos, no sólo Monreal fue víctima. También Víctor Hugo Romo, alcalde morenista saliente de Miguel Hidalgo, y Adrián Rubalcava, alcalde priista reelecto de Cuajimalpa, padecieron la intervención de sus teléfonos. Y ya que ayer fue día de “cibermalandros”, cualquiera pensaría que Beatriz Gutiérrez Müller también fue blanco de los hackers. Pero no, el mensaje que posteó en su Instagram es auténtico. En la fotografía que subió se ven ella y su esposo, el presidente López Obrador, caminando de la mano, y la acompaña del mensaje: “Somos ‘Los maléficos’, para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México (…)”.

¿'Yo no fui, fue Teté'?

A la representación de Movimiento Ciudadano en el INE le hizo ruido que, si la queja contra Samuel García la presentó el PVEM, Morena la nombrara como suya. Por ello cuestionó si fue el partido guinda el que se la dio al ecologista o en su caso los del PRI –partido que también tundió a Samuel– los que se las dieron al Verde. Incluso deslizó la posibilidad de que cualquiera de esos dos partidos, morenistas o tricolores, hubieran pagado los influencers del Verde. Ay ajá…Ya no hallan cómo zafarse de sus tropelías.

Marca “Mariana Rodríguez”

Y a propósito de la campaña de Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, consideró “ofensivo” que el INE quiera ponerle precio al apoyo que le dio como influencer a su marido. “Yo no soy ninguna cosa a la que le pueden poner un precio”, se quejó la pareja del emecista, hoy gobernador electo de Nuevo León. Pero resulta que “Mariana Rodríguez” es ¡una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial! Y, además, se aplica, entre otras cosas, a publicidad. ¿Entonces? En todo caso, el presidente del INE ya le mandó decir al político regio que quien no esté conforme, que impugne, así de sencillo.

Atizan debate por los pluris

La reforma electoral que el presidente López Obrador ha anticipado genera cada vez más debate. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha cuestionado la intención de desaparecer los legisladores plurinominales, y ha señalado que esa promesa es muy cómoda cuando se está en el poder. A contrapelo, este miércoles, el presidente de la Jucopo de la Cámara alta, Ricardo Monreal sentenció que los plurinominales nunca debieron existir en el Senado. “Nunca debió haberse alterado la fórmula paritaria del Senado (porque esa cámara) representa a las entidades federativas (…) es la paridad por entidad federativa, sin importar el número de habitantes o el tamaño del territorio”, señaló. Se va a poner interesante la discusión de la reforma.

“Desgobierno” en Morena

En el partido del Presidente nomás no se ve para cuándo habrá “orden, organización y coordinación”, admiten sus propios militantes. Luego de que ayer su dirigente nacional, Mario Delgado, dijo en Guerrero que en Morena “no hay división”, que lo que hay son “conflictos internos” que resolver, pero que se comenzarán a revisar “después de la consulta del 1 de agosto”, legisladores federales morenistas revelaron que “lo que pasa es que no le quieren ni le pueden entrar a organizar y hacer de Morena eso, un partido”. También señalan que “patean el bote, porque es un partido ingobernable y hay un permanente desgobierno interno”; que “cada quien hace lo que quiere porque no hay un jefe, sólo el presidente AMLO”, admiten.