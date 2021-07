Batres, Rubalcava y la carrera por el 24

Lo que a últimas fechas no hacía la jefa de Gobierno, reunirse con los alcaldes de oposición –motivo, por cierto, de reproches–, lo comenzó a hacer el flamante secretario de Gobierno, Martí Batres, quien recibió al priista Adrián Rubalcava. Bien por el senador con licencia, pues esa es la labor de su encargo. Lo que quizá no esperaba el también fundador de Morena y presunto suspirante a la jefatura de Gobierno es que, horas después de su encuentro, el político tricolor comenzara su carrera por el Palacio del Ayuntamiento. Un usuario de Twitter, al comentar un sondeo que ubica a Cuajimalpa como la alcaldía de menor percepción de inseguridad, escribió: “Desde Iztapalapa… ¡ya vi a mi próximo jefe de Gobierno!”. A lo que Rubalcava respondió: “Muchas gracias por tu apoyo! Fuerte abrazo. Bendiciones”. Ya huele al 24.

Sánchez Cordero atrae reflector

Quien se ve cada vez más cerca del Presidente es la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Aunque aseguró que ya va en ruta de su jubilación, ahora se le ve cumpliendo más encargos oficiales de primer nivel. Ayer fue la oradora oficial en la ceremonia –nada menos– del aniversario luctuoso de Benito Juárez, en Guerrero. Y como para marcar huella frente a AMLO y a su figura ídolo de la historia nacional, la funcionaria resaltó que los de la 4T “tenemos la responsabilidad de que la conducción de nuestras acciones y pensamientos se guíen con esa mirada humanista, solidaria y justa de los principios e ideales del Benemérito de las Américas”.

Arzobispo acusa a la ministra secretaria

Y hablando de doña Olga Sánchez Cordero, el que se lanzó contra ella por defender el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. “Yo creo que ninguna mamá estaría dispuesta a matar a su bebé, pero hay unas personas que sí: grupos feministas, legisladores, secretarias de Gobernación. Asesinamos por todos lados”, soltó el clérigo.

The Economist lo hace de nuevo

Para la publicación británica The Economist, López Obrador ya es cliente frecuente. Ahora señaló que la pregunta de la consulta popular “pudo haber sido ideada por Cantinflas”. Sin mencionar que la redacción fue estipulada por la Suprema Corte, la revista subraya que, para distraer la atención de las fallas en su gobierno, “el Presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir”.

¿Reconciliación con el EZLN?

Tras el llamado del comandante Moisés para votar por el sí en la consulta popular del 1 de agosto, el presidente López Obrador optó por eludir los cuestionamientos de la prensa en torno a que si esto significaba una reconciliación con el EZLN, quizá en la conferencia de hoy fije una postura.

Temporada de destapes

La temporada de destapes no sólo ha propiciado que todos aquellos suspirantes a suceder a López Obrador den un paso adelante y descobijen sus nada ocultas ambiciones, sino además ha llevado a otros a, de una vez, descubrir sus pretensiones de convertirse en gobernadores. Tal es el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara alta, quien en los últimos días ha dicho que será gobernador de Tamaulipas. Ante ello, Díaz Durán presentó “cinco propuestas para rescatar y construir un nuevo Tamaulipas, con justicia, paz, seguridad, bienestar y prosperidad y un gobierno honesto, sin corrupción, que le sirva al pueblo y no a la delincuencia como hasta ahora ha sucedido”. Prometer, dicen, no empobrece.

Dulce María y Sansón

La presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho, señaló que “no quiere ponerse a las patadas con Sansón”… pero lo hizo. Cuestionó la opinión del ministro en retiro José Ramón Cossío y señaló que el nombramiento del secretario de Hacienda se hace efectivo independientemente de la ratificación de la Cámara que preside.