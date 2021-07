Son tan herméticos los pactos secretos en la 4T que ni ellos mismos los conocen. Por eso, muy sorprendido se vio ayer al jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, cuando se enteró que la “burbuja” morenista en el Senado, encabezada por Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez, pactó con el PRI diferir sin fecha definida la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para desaforar a los diputados de Morena, Saúl Huerta, y del PT, Mauricio Toledo. Apenas unos minutos antes Mier celebraba y aseguraba que se autorizaría ayer mismo ese periodo extra...

De porras, rechiflas y méritos

Ya quedó más que claro que la jefa de Gobierno echó a andar su campaña y tiene afinada su maquinaria de porristas que, a la vez, se aprestan a abuchear a Mario Delgado en la CDMX. Lo cierto es que, si así como operan las rechiflas –a quien, bien o mal, condujo a la victoria en 11 de 15 gubernaturas– hubieran hecho su trabajo en la ciudad, quizá Morena en la capital no habría perdido tantas alcaldías. Mientras, que sigan los hurras a Claudia Sheinbaum, ¿verdad?

Raspón a Rutilio

Ayer el Presidente le hizo un reproche al gobernador morenista de Chiapas, Rutilio Escandón, por las fallas en la vacunación en esa entidad. “Lo cierto es que no se hizo el trabajo de organización adecuado y no se solicitaron vacunas”, reclamó López Obrador. Ah, pero eso sí, el mandatario aprovechó la oportunidad para, delante de Marcelo Ebrard, elogiar la labor de Claudia Sheinbaum, que “está siempre solicitando más vacunas”. Es decir, raspón a Rutilio y apapacho a Claudia, en las narices del canciller.

TEPJF, por garantizar imparcialidad

A fin de evitar ponencias a modo y reforzar la objetividad, imparcialidad e independencia en el TEPJF, la Sala Superior modificó la manera en que resuelven casos de impugnación relacionados con el resultado final y validez de las elecciones de gubernaturas. Impulsado por los magistrados Janine Otálora, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, el esquema implica un procedimiento de insaculación aleatorio en el que participarán todos los magistrados, sin excepción. De tal manera, nadie podrá saber qué magistratura recibirá un determinado expediente de impugnación, lo que abonará a la neutralidad.

Temo saca el barrio

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseveró que es una mentira la versión de que renunciará para sumarse al gabinete del Presidente y desde ahí posicionarse a la carrera por 2024. “Te voy a decir como decía en el futbol, no sé quién chingados está diciendo eso (…) Todavía me quedan tres años, todavía no me voy a ir, me costó mucho llegar aquí como gobernador, recorrer todos los municipios y conocer sus necesidades y para que otro llegue y andan hablando”, sostuvo el Temo.

Los consejos de Zambrano

El que se sumó a la reaccionitis por los destapes en Morena para la carrera presidencial fue Jesús Zambrano, dirigente de lo que queda del PRD, quien recomendó tanto al presidente López Obrador como a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum ponerse a trabajar. Consejo que debería darse a sí mismo, pues así que digamos que abundan en el sol azteca los cuadros… pues no. Es más, apenas y lograron salvar el registro federal.

Los cabildeos de Mier

Muy activo se vio ayer al morenista poblano Ignacio Mier por los pasillos y en la oficina de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Según nos aseguran en San Lázaro, el diputado anda en busca de alianzas para amarrar la coordinación parlamentaria para la próxima legislatura, mantenerse en el cargo, pues. Sostienen algunos que ya tiene el apoyo de la mayoría y que tal vez hasta la venia de Palacio Nacional, pero hay grupos que no acaba de convencer.