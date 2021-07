Alito y la ‘sangre nueva’ tricolor

Con ya seis días de un plantón en la sede nacional del PRI y la demanda sonante y creciente ayer de priistas inconformes de “¡No más un presidente autoritario y que pierde las elecciones!”, el dirigente nacional, Alejandro Moreno, echó mano de la más vieja guardia y nombró al diputado federal electo Augusto Gómez Villanueva –un político que tiene la edad del PRI, nacido el 23 de julio de 1929–, para operar un diálogo interno y “contribuir al proceso de distensión que se origina en todo proceso postelectoral”. Y para que la cuña apriete, Gómez Villanueva va de la mano con el colosista morelense Samuel Palma César. Ya se verá el colmillo de la experiencia.

PRI, a mostrar su juego

Y hablando de priistas, al mediodía de este lunes deberá quedar claro en San Lázaro “cuál es su juego o el motivo político de su conducta”, deslizó el morenista Pablo Gómez, en el tema del desafuero del diputado Mauricio Toledo, el exdiputado federal del PRD, hoy del PT y ya reelecto. Porque resulta que la semana pasada la diputada priista Claudia Pastor “simplemente no asistió sin dar razones”, se quejó Gómez Álvarez, a la sesión de la Sección Instructora, donde se votaría el dictamen ya listo que le retira el fuero a Toledo y a Saúl Huerta, de Morena.

La ‘contramañanera’ azul

Dos años y medio se tardaron… pero a alguien en la oposición se le prendió el foco. La panista Kenia López Rabadán inauguró el pasado lunes y continuará hoy con su especie de ‘contramañanera’, que tuvo a bien nombrar “Las mentiras de la 4aT”. Anunció que su conferencia de este lunes será para “evidenciar a @lopezobrador_. Miente como respira, ya se acostumbró a engañar, por eso le daré seguimiento, palabra por palabra y mentira por mentira”, advirtió la senadora. Esperemos traiga ‘carnita’ y no sea puro fuego de artificio.

Portazo a Evelyn

La gira de agradecimiento de la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, topó con pared en Tixtla. A normalistas de Ayotzinapa no les gustó la visita de la morenista, así que realizaron bloqueos en los dos accesos a la ciudad, para protestar en contra de quienes –consideran– buscan “sacar tajada política” de su institución. Los estudiantes cuestionaron el eventual nombramiento del exsecretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega, a quien acusan de represor. En Facebook, la próxima gobernadora dio por cancelado el acto y lanzó un llamado a la conciliación y pacificación.

L-12, ¿y el dictamen sobre el concreto?

La Fiscalía General de Justicia de CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, debería ya tener en sus manos el dictamen sobre el concreto de la trabe de la Línea 12 del Metro que colapsó y mató a 26 personas, para determinar si era material defectuoso o distinto al especificado, lo que contribuyó al desastre. El vocero de la institución, Ulises Lara, prometió el 2 de junio que en un periodo de “tres a cuatro semanas” se tendrían los resultados del análisis. Habrá que ver si se cumplió y si lo da a conocer.

Revisión integral de la Constitución de Edomex

En un hecho inédito, en el Estado de México arranca por fin este lunes la revisión integral de una nueva Constitución. Ninguna entidad se ha atrevido a este ejercicio, ni siquiera la Ciudad de México que tiene un régimen político diferente, pero la propuesta del senador mexiquense de Morena, Higinio Martínez, ya tomó forma y al parecer no habrá quien la pare. La razón: porque el ejercicio ya trascendió y no es de nadie. Como dijo el líder de la cámara mexiquense, diputado Maurilio Hernández, ya la reforma no es de un partido o un gobierno, sino de las y los mexiquenses.