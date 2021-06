Festín y cónclave moreno, pese a rebrote

Con tamalitos de chipilín, frijol con puerco y agua de matalí, el presidente López Obrador recibe hoy a los gobernadores electos de Morena, en tanto que Mario Delgado se reunirá con todos los legisladores morenistas electos en el país en el Hotel Hilton. O sea, más de una centena de morenistas en espacio cerrado y probablemente no faltará el que ni cubrebocas porte.

Distracciones en el gabinete

Al parecer la que anda un tanto alejada de su principal encomienda es la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien recientemente ha dado prioridad a tareas de... ¡vacunación! en Baja California, ha difundido “otros datos” sobre una supuesta reducción de homicidios y hasta presume en Twitter haber recibido a la boxeadora Érika “Dinamita” Cruz... Pero no se ha pronunciado sobre las acciones de la dependencia tras las masacres en Tamaulipas y Zacatecas, ni respecto de la violencia en diversas entidades del país, como Sonora.

Michoacán, fuertes declaraciones

Como cuchillo en mantequilla se fue el aún gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en las acusaciones que hizo, en entrevista en Radio Fórmula, de que Morena se alió al crimen organizado para ganar las elecciones en el estado. En otra emisión de esa misma cadena, el líder nacional morenista, Mario Delgado, reviró que son patadas de ahogado y que difícilmente librará la cárcel por sus malos manejos. El nuevo líder estatal del partido y frustrado candidato, Raúl Morón, calificó en Twitter de “lamentables” las declaraciones del góber perredista y dijo que “su postura lastima la decisión de las y los michoacanos”. Pero el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, ni pío dijo.

Fake news, infodemia y youtubers

Y hablando de la mañanera, Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado, es uno de los nombres que suena para la sección ‘Quién es quién en las fake news’. Alguna vez, el periodista ya fue a dar una casi clase sobre “infodemia”. Lo interesante del ejercicio será ver si también se desmiente la sarta de mentiras que sueltan los youtubers afines a la 4T y que incluso exponen al Presidente.

Alito, en busca de liderazgos

Amplia difusión dio ayer en redes sociales el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a un encuentro que sostuvo con Dulce María Sauri. Y no es para menos, la priista está muy cerca de dejar su curul en San Lázaro, y el partido, después de los desastrosos resultados electorales, anda necesitado de liderazgos para su reconstrucción. La veterana yucateca goza de amplio respeto entre sus compañeros, en todos los partidos y hasta con el Presidente. Su decisión de no buscar la reelección –”por ética política”, según ella misma–, le incrementó sus bonos en su partido, dicen en San Lázaro.

Desconfianza opositora

Los senadores del bloque de contención (PAN, PRI y PRD), no es que no quieran convocar per se a un nuevo extraordinario y con ello frenar el nombramiento del titular de la Función Pública. Sólo no tienen confianza en la bancada de Morena, pues en ocasiones anteriores les ha metido goles. Es decir, ven el riesgo de que el grupo mayoritario quiera meter, por la puerta trasera, un tema que quieran impulsar justo antes de que entre en acción la nueva Legislatura.

Reconocimientos cruzados entre IP y Segob

Que ayer hubo reconocimientos cruzados entre el sector empresarial y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien agradeció a los empresarios que se hayan mantenido al margen del proceso electoral. Del otro lado, al participar en un evento privado donde se presentó la campaña #QueLaVacunaNosUna, los empresarios reconocieron a la secretaria por mantener la gobernabilidad del país durante esta temporada, pese a todos los jaleos usuales del proceso electoral y problemas tan serios como la inseguridad.