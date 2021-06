SCJN discutirá sobre salarios de Banxico, Cofece e INE

La Corte resolverá hoy un tema clave para la austeridad de López Obrador… Se trata de las controversias constitucionales del Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Nacional Electoral para que sus altos funcionarios mantengan sus salarios, muy superiores a los del Presidente. La ponencia está al cargo de la ministra Yasmín Esquivel, quien llegó a propuesta del propio AMLO. Ya hay quienes se frotan las manos porque creen que se dará un revés al mandatario, quien tiene de “clientes” a los órganos autónomos. Veremos.

Muestra músculo clan Monreal

Ayer, el Senado se convirtió en una ‘sede alterna’ de Zacatecas y la ceremonia de homenaje al poeta zacatecano Ramón López Velarde en un acto para mostrar músculo del clan Monreal. Encabezados por el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, hicieron también acto de presencia, como invitados especiales el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal, y el alcalde electo de Fresnillo, Saúl Monreal. El ‘Zacatecas Power’ se dejó sentir en la Cámara alta.

Apuntan al C5

‘De pechito’ se puso el gobierno capitalino frente a sus críticos al vivirse un nuevo megasimulacro confuso en la CDMX, donde muchos ni se enteraron de la prueba a causa del mal audio de los altavoces. El panista Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso local, no desaprovechó la oportunidad para cuestionar la capacidad del C5, dirigido por Juan Manuel García Ortegón. Para el político blanquiazul, el simulacro “fue un fracaso, porque no sonaron todas las alertas sísmicas”. Pero para Claudia Sheinbaum “fue un éxito”.

Fría despedida

Bien dice que su pecho no es bodega, pero su cara tampoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo disimular el gesto de disgusto frente a Irma Eréndira Sandoval al momento de removerla de la Función Pública. Era sonado este relevo dentro del gabinete legal y aún así la académica lució nerviosa y hasta tuvo que apoyarse en sus líneas discursivas. Contrario a otros videos de cambios en el gabinete, ni siquiera hubo diálogo entre las partes, y el Presidente incluso puso como barrera el escritorio.

El silencio de Ackerman

Aun siendo funcionarios, John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval no escatimaron en pregonarse amor y apoyo en las redes sociales, pero apenas bajaron a la académica de la Secretaría de la Función Pública, el conductor de Canal Once no emitió mensaje alguno para elogiar a su esposa. Ahora la pregunta es si el académico seguirá como si nada, o dejará el programa “De Todos Modos”.

Mier, paso adelante en San Lázaro

‘Sin querer queriendo’, el actual jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, se acomoda en primera fila en busca de mantenerse en la coordinación parlamentaria. Nos cuentan que para eso busca e impulsa que hasta otros partidos de la 4T lo apoyen. Ayer el vicecoordinador el PT, Gerardo Fernández Noroña, ya lo dio como un hecho. “Felicité a Nacho Mier por su elección como coordinador de la próxima fracción de Morena”. Aunque Mier le aclaró: “Gracias mi querido Gerardo por tus buenos deseos. Esperemos que en la elección de coordinador de diputados de Morena mis compañeras y compañeros coincidan contigo. ¡No como ansias!”.

El enojo de Quadri

Tras casi una decena de calificativos para condenar la exhibición que hizo de su persona en la “mañanera”, Gabriel Quadri, próximo diputado federal y excandidato presidencial, resaltó en su enojo que para ejemplo de “ineptitud y fracaso” de la 4T es que busca que se pague energía cara y sucia, y si pretende acusar a la empresa Enel, mediante una nota diplomática, es porque la CFE no puede competir en precios ni en energía limpia frente a la empresa italiana.