López-Gatell, de nuevo al ring

Según nos adelantan legisladores federales, en breve el “maestro” y subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se reuniría en privado con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para aclarar el estado de la epidemia Covid-19 en el país, el avance de las vacunas, las adquisiciones, los cargamentos por llegar, entre otras dudas. Sólo se está buscando un formato que facilite el intercambio de información y evitar –dicen– que la oposición, “sobre todo el PAN y PRD, sólo busquen aprovechar el encuentro para agredir, descalificar y sacar raja política”. Nótese, no mencionan al PRI entre la oposición “radical”. ¿Será que no?

Enésima promesa fallida

“Claro que no, claro que no (habrá apagones)”, reafirmó el Presidente apenas el jueves pasado. Promesa que ha venido haciendo los últimos dos años, como el 22 de diciembre de 2019 –por citar sólo un ejemplo– cuando tuiteó: “Reitero mi compromiso de que no habrá apagones”… Pero la madrugada del domingo, un apagón en Playa Carmen dejó sin energía eléctrica a cerca de 11 mil usuarios. Pero eso sí, la CFE rápidamente salió a decir que la interrupción del suministro fue causada por el robo de conductores en la infraestructura eléctrica a la red subterránea de la empresa del Estado.

Esgrima Nieto-Di Costanzo

A “tuitazo limpio”, Mario di Costanzo, expresidente de la Condusef, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se lanzaron acusaciones en el Día del Padre. El primero abrió fuego al exhibir un gasto de 3 millones de pesos para el comedor de la UIF, que, dijo, equivale al precio de un departamento, mientras que el funcionario le hizo ver faltas de ortografía y respondió que, en 2018, cuando estuvo en Condusef, adjudicó un contrato para tarjetas de comida por 16 millones de pesos. ¡Vaya forma de festejar!

Sheinbaum, en son de batalla

Parece que en la capital del país aún no se asimila la pérdida de la mayoría de las alcaldías a manos de la oposición y mucho menos la creación de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. A dos semanas de las elecciones, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mantiene su discurso de guerra en cada acto de gobierno y, en esta ocasión, mandó un nuevo mensaje desde la alcaldía Álvaro Obregón a los futuros mandatarios locales. La doctora advirtió que el trato con los alcaldes electos de la coalición será institucional y no permitirá que la corrupción se apodere de nuevo de la ciudad. ¿Hablará al tanteo?

Nostalgia tricolor por el TP-01

Varios integrantes de la actual bancada del PRI en San Lázaro fueron invitados especiales del expresidente Enrique Peña al elegante avión presidencial José María Morelos y Pavón. Tal vez por eso su nostalgia y ayer, de plano, salieron en defensa del Boeing 787-800, construido en Estados Unidos en 2010 y que llegó a México en 2014. En un comunicado a nombre de toda la bancada, pidieron a la austera 4T que no “malbarate” la súper aeronave. “Hay preocupación por la falta de claridad y transparencia en este proceso de liquidación y, peor aún, existe el riesgo de que se malbarate el patrimonio nacional”, alertaron.

El salto desde la ayudantía

Ser la nota de la gira de fin de semana del Presidente no dejó muy buen sabor de boca en Estefany García Correa, pues su salto de integrante de la Ayudantía a superdelegada en la Ciudad de México tras la debacle electoral, no fue recibido en buen tono, sino justamente como una crítica de que se une a la lista de los que obtienen mejor cargo luego de cargar folders al Presidente. La joven funcionaria no pudo evitar las malas caras durante la conclusión de la gira.