Se ‘pisan callos’ en coalición Va por México

Cuentan diputados federales de la coalición opositora que no cayó nada bien entre panistas y priistas una “sugerencia” que hizo el PRD de Jesús Zambrano, de no sólo luchar contra la llamada “Ley Zaldívar” y en favor de la independencia del Poder Judicial de la Federación, sino también abarcar los poderes judiciales de las 32 entidades. “¡Parece que se pisaron los primeros callos!” entre aliados de Va por México, dicen en el sol azteca, pues la respuesta fue “como el PRD ya no tiene nada que perder, le tira a todo”.

Pasarela en Palacio

A pesar de que el lunes aseguró que se reuniría con gobernadores electos hasta que terminara de calificarse la elección, el presidente López Obrador se desdijo y abrió las puertas de Palacio Nacional a Alfonso Durazo –que casi era de la casa cuando fue secretario de Seguridad– y a Layda Sansores, ganadores de las elecciones en Sonora y Campeche con las siglas de Morena. Todavía no toman posesión, ¿y ya irían de pedinches?

El dispositivo de Mayorkas

En Estados Unidos se desoyó la crítica del presidente López Obrador sobre los amplios dispositivos de seguridad. Ayer, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el aún titular de Hacienda, Arturo Herrera. Su convoy fue evidente por la velocidad de autos y camionetas blindados con placas diplomáticas que circularon alrededor del recinto.

Filtro castrense

Las nuevas reglas de ingreso a Palacio Nacional establecidas por la Policía Militar han hecho pasar momentos bochornosos a los funcionarios de la 4T. Primero a Ana Guevara, polémica directora de la Conade, la dejaron esperando largo rato sobre la calle Corregidora, y ayer tocó a Delfina Gómez, secretaria de Educación, a quien los guardias también negaron el pase directo.

Los antihéroes opositores

El senador panista Gustavo Madero, crítico número 1 de “los discursos triunfalistas” y los resultados de la coalición Va por México, aseveró ayer que es necesaria tanto la autocrítica, como la renuncia a los proyectos personales de las dirigencias de PRI, PAN y PRD para hacer crecer y dar viabilidad al bloque que, seguramente, contenderá con el otro bloque de Morena y sus aliados en 2024. De lo contrario –advirtió– no les alcanzará: “Si meto en una licuadora a Marko Cortés (PAN) a Alito (Alejandro Moreno, del PRI) y a Jesús Zambrano (PRD), seguro no saco un Superman para salvar a México, más bien sale un Frankenstein”, soltó.

Sin medias tintas

La magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, no se anduvo por las ramas y de plano descalificó cualquier iniciativa que tenga por propósito desaparecer las instituciones electorales autónomas del país. En un foro, la magistrada consideró que una reforma al sistema de justicia electoral “no es lo más conveniente e implicaría una regresión de todo lo que se ha construido en décadas”. Por lo visto, la reforma del presidente López Obrador para terminar con el “conservadurismo y que haya democracia” encontrará férreos opositores desde el mismo “Trife”, como le gusta llamar al TEPJF.

Diputados y diversidad sexual

El Congreso de Sinaloa avaló reconocer las figuras de concubinato y matrimonio entre personas del mismo sexo. La reforma se logró mediante la orden de un juez, la cual molestó a legisladores y legisladoras que apoyan sólo el matrimonio entre hombre y mujer, pero no tuvieron opción más que acatar el mandato judicial. En contraste, en Querétaro, la diputada local Elsa Méndez ofendió a ciudadanos gay y aseguró que un juez no puede decirle a los legisladores cómo trabajar. ¿Se darán cuenta que ya es el Siglo XXI?