Trastoca Toledo unidad en la 4T

Nos aseguran en San Lázaro que a Morena no sólo se le ha complicado lograr acuerdos con el bloque opositor PAN, PRI, PRD y MC para ir a un periodo extraordinario de sesiones, sino que también tiene diferencias con el PT. Advierten que, en el tema de los dictámenes de la Sección Instructora en torno a desafueros, los petistas defienden aún con todo al experredista Mauricio Toledo, al que Morena –y principalmente el diputado Pablo Gómez– ya declaró culpable de enriquecimiento ilícito cuando fue delegado en Coyoacán y listo para llevarlo a proceso penal. Advierten que el PT se suma a las quejas de la oposición por los procesos de desafuero fast track de Morena contra los enemigos.

Saúl Huerta, más cerca de la cárcel

Y hablando de desafueros, el diputado federal poblano Saúl Huerta se encuentra cada vez más cerca de la cárcel. Indican legisladores que en la última semana de junio estará listo el dictamen que le retirará el fuero. Acusado de abuso sexual de jóvenes menores de edad –ya hay denuncias de tres casos–, al legislador que llegó a la curul con Morena, pero que ya le retiraron sus derechos políticos en ese partido, se le acaba el tiempo.

La sospecha del crimen

La coalición Va por México presentará en los próximos cuatro días las impugnaciones de los resultados electorales en San Luis Potosí, Campeche y Michoacán, porque –de acuerdo con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés– quedaron marcados por la intervención ilegal no sólo del presidente López Obrador, sino, por la participación activa de la delincuencia organizada, la cual –aseguró– apoyó a los candidatos de Morena.

La otra cara del Transístmico

Ayer durante la gira para la supervisión de la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec, un hombre, que se identificó posteriormente como Carlos Reyes, interrumpió el discurso del presidente López Obrador. El mandatario hablaba de que su administración tiene apoyo porque los pueblos no se sienten ignorados, cuando el sujeto que logró burlar a la Ayudantía gritó: “¡El Tren Transístmico no nos paga, señor, ¡el Tren Transístmico no nos están pagando!”. El Ejecutivo prometió que sería atendido.

Virus electoral

El Covid-19 no quiso pasar desapercibido en la elección más grande de la historia. Si bien la mayoría del personal del INE se guardó la mayor parte de la pandemia, y durante la jornada electoral se estableció un protocolo sanitario, el virus no quiso ser ajeno y se depositó en uno de los colaboradores del instituto. Ojalá y no derive en brote.

SEP, ‘requeteaustera’

En el Estado de México, la entidad con mayor matrícula escolar del país, hoy vuelven a clases más de 296 mil escuelas, mientras que en la Ciudad de México apenas en una semana sumaron tres planteles cerrados tras detectarse casos de Covid-19. La maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, la ve venir y ya analiza pedir más presupuesto por si se ofrece en caso de emergencia. “Ahí nos toca con Hacienda que sea más generosa y nos dé un poquito más”, suplicó la funcionaria durante la inauguración de una exposición en memoria del poeta Ramón López Velarde.

La 4T, ¿ahora contra el PVEM?

Más tardó el PVEM en declarar que su alianza con el partido en el poder no es incondicional, a que la 4T enfilara sus baterías contra el líder verde ecologista en el Senado, Manuel Velasco, lo que se entiende más como un acto desesperado de la fuerza política guinda que necesita retener a toda costa un instituto político con el que alcanzaría la mayoría para sacar iniciativas de gran calado para la vida pública del país. Todo indica que cimbró en el poder público la postura del legislador de que hay que escuchar a la oposición para construir acuerdos, por lo que no tardó en llegar la respuesta a través del SAT.