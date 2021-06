Roce diplomático

Israel no ceja en su empeño y mantiene su política de presionar a los gobiernos “amigos” que no respaldan sus acciones en Gaza. El gobierno de Benjamin Netanyahu exigió una explicación al embajador mexicano Pablo Macedo a raíz del voto de México en la ONU a favor de una comisión que investigue el conflicto con Palestina. En el encuentro, el director adjunto para América Latina y el Caribe, Modi Ephraim, expuso al diplomático el deseo de su gobierno de que México los apoye en momentos difíciles, “de la misma forma que lo ha hecho Israel con México”. La Cancillería mexicana no se pronunció.

El TP01, ¿por la gloria olímpica?

Quien quita y el avión presidencial TP01, ese que “no lo tiene ni Obama”, aproveche la vitrina de los Juegos Olímpicos y encuentre comprador en el lejano Oriente. A alguien se le ocurrió la idea de utilizar la aeronave para trasladar a la delegación mexicana que asistirá a Tokio y ya hasta partió de vuelta a California para recibir el mantenimiento de rigor previo a su misión “olímpica”, según confirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Lo malo es que el COM ya dijo que ellos no se suben.

Olga, sin indirectas con el INE

A diferencia de la reunión previa, donde la secretaria de Gobernación lanzó la indirecta de que “el árbitro es neutral o no es árbitro”, ayer, Olga Sánchez Cordero bajó la intensidad a sus declaraciones y hasta se comprometió a “coadyuvar” –o al menos eso puso en su Twitter– con las autoridades electorales para una jornada en paz y tranquilidad el domingo.

CNTE dice no al regreso a las aulas

Contrario a lo dicho por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al menos 45 mil maestros de la CNTE no retomarán el 7 de junio a las clases presenciales. El dirigente de la Sección IX, Pedro Hernández, presentó los resultados de una encuesta realizada en mil 240 escuelas de educación básica y especial, la cual reveló que 97% de los comités escolares considera que no hay condiciones de seguridad y sanidad en los planteles. “Aunque nos digan exagerados, creemos que por 22 días que puedan aprovecharse antes del fin de curso, no vale la pena arriesgar la salud de padres y alumnos que aún faltan por vacunar”.

Las cuentas de Monreal

En Morena piensan lo mejor... y se preparan para lo peor. Para evitar desengaños, los senadores del partido guinda optaron por hacerle caso a sus encuestas internas y asumir que tendrán una competencia cerrada el 6 de junio, en materia de gubernaturas. El coordinador guinda en el Senado, Ricardo Monreal, reconoce que llevan las de perder en Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, y que la moneda está en el aire en Campeche, Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán. Eso sí, cree que la tienen ganada en Sonora, Baja California, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Ecos de Rutilio en San Lázaro

Hasta la solitaria sede de la Cámara de Diputados rebotaron ayer las protestas de los normalistas de Mactumatzá. Acusados de los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, daños, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, demandaron diálogo al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Su exigencia vino acompañada de petardos, pintas y destrozos en la fachada de la sede legislativa… pero nadie los atendió. La protesta duró casi dos horas, como parte de la “jornada de liberación” de 19 de sus compañeros presos, y contaron con el apoyo de normalistas de Ayotzinapa.

Perfilan favorito en Monterrey

Salvo que una gran sorpresa ocurra, Francisco Cienfuegos, candidato de PRI-PRD a la alcaldía de Monterrey, logrará el triunfo, pues ha mantenido al frente de las intenciones de voto pese a la competencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha ido perdiendo apoyos de empresarios y políticos de Nuevo León a pesar de que era visto como una nueva promesa de la política nacional por los apellidos que lleva.