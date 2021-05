Claudio X., en acción

El empresario Claudio X. González atendió el llamado de Palacio Nacional: quitarse la máscara. Ayer fue el invitado de honor al cierre de campaña de los candidatos panistas en Miguel Hidalgo, en especial fue el invitado de Margarita Zavala, aspirante a una diputación federal, a quien calificó como la exprimera dama “ejemplar”. El opositor al presidente López Obrador resaltó que el país padece de cinco crisis: la económica, la de salud, la de seguridad, la educativa y el derroche. Y calificó como “gran pecado” que cada mañana se divida a los mexicanos con un megáfono. Sin ningún empacho pidió mandar a Margarita al Congreso y a Morena “al carajo”.

De militancia rebelde

Como que eso de la disciplina partidista no es lo de hoy. Varios son ya los casos de decisiones de candidatos que no cuentan con el consentimiento de la dirigencia de sus respectivos partidos o de directivas estatales sin el aval del CEN. Primero fue el candidato de Fuerza por México en Chihuahua, Alejandro Díaz, quien se ganó la expulsión por haber declinado por la panista Maru Campos. Luego fue la dirigencia estatal del PRI en Baja California, que se fue por la libre y se sumó a Jorge Hank, desatando la molestia de Alito Moreno, pues el tricolor nacional va con Lupita Jones. Y ayer el líder del PAN en Guerrero acusó traición de su candidata, Irma Lilia Garzón, por haber declinado en favor del priista Mario Moreno. ¿Y el cierre de filas?

Mucho ruido, pocas nueces

“Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo”... Y el lobo no vino. Desde principios de mayo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que se contemplaba plantear la desaparición de poderes en Tamaulipas, a lo cual el bloque opositor –PAN, PRI, MC y PRD– dijo que no apoyaría ir a un extra. Hoy, a unos días de la jornada electoral, el legislador zacatecano filtró que ahora sí Morena planteará la desaparición de poderes y que sólo le falta un voto para lograr la mayoría calificada para abrir un extraordinario. ¿Ahora sí vendrá el lobo o será pura llamarada electoral? Se verá este mismo lunes en la Permanente.

Toledo y la antesala del fuero extendido

A pesar de que el diputado del PT y exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, cerró campaña presumiendo logros en sus gestiones, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México no cede en su empeño de seguir reuniendo pruebas para estar en posibilidades de judicializar su expediente, adicionalmente al hallazgo de bienes y cuentas por al menos 42 millones de pesos que no corresponden con sus ingresos. Eso sí, si gana, extendería su fuero, además de que aparentemente no hay avances en el proceso ante la Cámara de Diputados para retirarle la inmunidad.

Morenistas en campaña… contra el gobierno

Confiesan equipos de campaña de diputados de Morena en pos de la reelección, que hay colonias en las que “se tienen que criticar las cosas del gobierno del presidente López Obrador”. Cuentan que, por ejemplo, se prometió que bajarían el gas, la gasolina, la luz… pero “la realidad es que el aumento en el precio del gas LP es preocupante; es el combustible de uso doméstico más utilizado por las familias, con un 76% de consumo”. Añaden que el porcentaje de gasto destinado para su compra es del 3.5% y en los hogares más pobres es mayor, por lo que el aumento en su precio afecta más a este sector de la población.

Meten presión a la 4T por Línea 12

Más allá de los gritos y pancartas, diputados y senadores van también ya con reformas legales contra el gobierno para el caso de la Línea 12. Nos dicen que el PRI ya tiene lista una reforma al artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, para establecer que “queda prohibido reducir el presupuesto destinado al mantenimiento preventivo y correctivo de obras públicas”. El PAN propone modificar el 46 de la Ley General de Asentamientos Humanos para aclarar que “los titulares de las dependencias correspondientes también serán responsables directos” de vigilar la contratación de obra pública para la construcción de infraestructura de transporte público. Sólo falta que prosperen.