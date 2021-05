Tiempos de disputa del voto gay

Aunque en otros tiempos el PAN fue reacio a este sector, hoy, en plenas campañas electorales, hasta disputan a la 4T los votos de la comunidad lésbico-gay. Con un llamado a “respetar el derecho a amar de todas las personas”, militantes y simpatizantes de la alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, externaron su apoyo a la diversidad sexual, en la Caminata Arcoíris. Al mismo tiempo, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, Morena y el PT prometieron la implementación de “más políticas públicas que beneficien a la comunidad” LGBT+, para garantizar su “plena libertad y seguridad ante los crímenes de odio cometidos en su contra”.

Redes Sociales ‘antiobradoristas’

Como si le faltaran enemigos... perdón, adversarios, al Presidente y a su partido Morena, ahora el bloque “conservador” suma a otro contingente, el del partido Redes Sociales Progresistas. Al menos eso deja entrever un video en Facebook, donde las huestes de la maestra Elba Esther Gordillo arremeten contra el mandatario por su estrategia ante la pandemia y la economía, y contra sus supuestos aliados del partido guinda por promover candidatos “violadores”. ¡Duro!

Atrapado por su pasado

Morena está mostrando un inusual “tino” para escoger candidatos polémicos. Esto viene a cuento porque el partido que dirige Mario Delgado eligió en abril pasado como su abanderado a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, a Rogelio Portillo, quien es buscado por la DEA por narco. Ahora se destapó que la “esperanza de México” postuló a la alcaldía de Chumayel, en Yucatán, a Clemente Julián Cano Chan, quien fue detenido y encarcelado en 2015, en Estados Unidos, por posesión y tráfico de drogas.

Populismo punitivo en campaña

El PES, autodefinido como el partido “a favor de la familia y la vida”, anunció que sus diputados impulsarán, en la próxima Legislatura, una iniciativa de reforma para castigar a violadores, pederastas y abusadores sexuales con la castración química. Hugo Érick Flores, líder del Partido Encuentro Solidario, dijo que la medida puede sonar “extrema”, pero tiene el objetivo de inhibir a los delincuentes que han hecho de México un paraíso sexual.

Pago a cambio de la libertad

La cosa se puso fea en la comunidad chiapaneca de Los Llanos, donde el candidato de Morena a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, fue retenido por pobladores por ocho horas, en reclamo por el supuesto incumplimiento de una obra pública. El morenista, hijo del fallecido Manuel Camacho Solís y primo del exgobernador y actual senador, Manuel Velasco, tuvo que pagar 300 mil pesos para ser liberado, junto con su comitiva.

Tabe y la sombra del pasado

Aunque no suele hacer referencia a su contrincante, ayer Víctor Hugo Romo, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, no se aguantó las ganas de recordar, en el marco del día contra la homofobia, que Mauricio Tabe, candidato de PAN, PRD y PRI, votó en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, con argumentos –dijo– propios de la Inquisición. El morenista acusó desmemoria del panista, que ahora hasta como feminista se asume. Claro, el discurso del neomorenista fue una copia de lo que el inquilino de Palacio Nacional dice contra los azules un día sí y al otro también.

De destapes anticipados

Bien dicen que no se experimenta en cabeza ajena. No teniendo en cuenta que los destapes adelantados no abonan nada en esta época –y si no pregunten a Ricardo Anaya– la diputada federal Cynthia López Castro tuvo el “tino” de destapar a Alejandro Moreno como el gallo del PRI a la Presidencia en 2024. La joven priista, exorganizadora de giras del exsecretario de Educación Aurelio Nuño, no se ha dado cuenta de que Alito precisamente se desinfló cuando pidió licencia como gobernador de Campeche para hacerse dirigente nacional del tricolor.