Zaldívar, de visita en Palacio

Mucho sospechosismo causó ayer la visita de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, a Palacio Nacional. Nos aseguran que el ministro no se reunió con el presidente López Obrador, sino con Julio Scherer, su consejero jurídico. ¿Habrá dejado un agradecimiento al mandatario por apoyar la ampliación de su mandato a dos años? ¿Le agradecería con alguna respuesta respecto de si se investiga o no al juez Juan Pablo Gómez Fierro? ¿Habrán abordado el asunto García Cabeza de Vaca?

El INE y el tortuguismo en el caso SLP

Tras la filtración del expediente de la Unidad de Fiscalización del INE que plantea la pérdida de registro de Mónica Rangel como candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, por no presentar gastos de campaña, la Comisión de Fiscalización sigue analizando el expediente. Los malpensados dirán que están retrasando subir el asunto al Consejo General para que, cuando la bajen de la contienda, le queden pocos días de campaña a Morena con una candidata sustituta y así impedir que ésta sí suba en las encuestas. ¿Será?

¿Y la CNDH, dónde está tras la tragedia del Metro?

Como suele ocurrir últimamente cuando hay un caso de omisión de la autoridad hacia las víctimas, la CNDH de Rosario Piedra brilla por su ausencia. Ante las denuncias de que hay hospitalizados que no han sido intervenidos quirúrgicamente por falta de materiales, la Asociación Civil Ni Una Menos aprovechó ayer la firma de un convenio con la comisión para exhortar a la ombudsperson capitalina a que haga un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que se apoye a las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro, no sólo a los familiares de los fallecidos, sino a las personas lesionadas que no han recibido la atención debida.

Abusan partidos del fenómeno Juanita

Los llamados a evitar usurpar candidaturas, a los partidos les entran por un oído y les salen por el otro. En Morelos es el caso del aspirante panista a diputado federal, Daniel Martínez Terrazas, quien registró su postulación “con adscripción indígena”, cuando no pertenece a ningún grupo étnico. O en Tlaxcala, donde 18 aspirantes de Fuerza por México se registraron como hombres y, al ver que no se cumplía la cuota de género, se autoadscribieron como mujer, asumiéndose como parte de la comunidad LGBT. Lo peor es que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones les validó las candidaturas.

Sheffield lucha con el león azul

Para refutar las encuestas que lo ubican por debajo de la panista Alejandra Gutiérrez, el candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield, acusó a los medios guanajuatenses de actuar en su contra. Y contrario a su estilo, pero sí de la mano con el de ‘ya saben quién’, arremetió contra las plumas locales: “Muchos columnistas de esta ciudad están vendidos con el PAN”, afirmó el extitular de Profeco, quien pareciera ya olvidó que cuando fue militante del PAN y ganó con amplias mayorías tanto una diputación como la alcaldía de esa ciudad (2009-2012).

¿Respeto o desdén?

La senadora morenista Bertha Caraveo fue cuestionada ayer en conferencia de prensa sobre por qué el presidente López Obrador no ha acudido a encontrarse con los familiares de los 25 fallecidos, así como con las personas heridas en el desplome de la Línea 12 del Metro, para darles palabras de aliento y supervisar que cuenten con todo el apoyo. La legisladora, en apuros, justificó que el mandatario es “cauto”, “responsable”, “respetuoso” y “cuidadoso”, porque no hace “proselitismo de una tragedia”.