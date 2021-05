Florencia Houdini

La gran ausente en las primeras horas de la tragedia en la Línea 12 del Metro fue precisamente su titular, Florencia Serranía. Además de la jefa de Gobierno, diversos funcionarios acudieron de inmediato a la zona de la tragedia, sin embargo, a la directora del Metro no se le vio por ningún lado. Su aparición en medios se dio 14 horas después y no en el lugar de los hechos, sino en la conferencia de Claudia Sheinbaum de ayer. Eso sí, salió muy segura de sí y, pese a las constantes fallas y la insistencia de la prensa, dijo –arropada por la mandataria–, que no piensa dejar el cargo. Una vez más la hace de escapista.

Raja política con tufo azul

Al igual que lo hicieron en 2014 cuando Miguel Ángel Mancera cerró la Línea 12, ayer los integrantes de la cúpula panista local –Andrés Atayde, Christian von Roehrich y Federico Döring, entre ellos– acudieron al punto de la tragedia para sacar raja política y lanzar una serie de descalificativos contra los morenistas. ¿Si su mensaje era presentar una denuncia, por qué no darlo directamente en las oficinas de la FGJ? Ah, no, nada como tomarse la foto con el tren colapsado de fondo.

Lo que se ve no se juzga

Al margen de los peritajes que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó para determinar las causas de la tragedia en la Línea 12 del Metro, un simple vistazo a Google Street View muestra con claridad cómo la estructura elevada a la altura de la estación Los Olivos ya estaba venciéndose (https://bit.ly/2PPeqHl). Las imágenes son del punto exacto del accidente y datan de marzo de 2020, cuando surgieron voces ciudadanas que pedían la revisión de trabes y columnas. Ah, pero según la directora del STC, Florencia Serranía, no tuvieron conocimiento de esos señalamientos y “no son verídicos”.

Doble luto en Palacio

Tras la tragedia de la L-12, el Salón Tesorería registró un segundo momento lúgubre, pues aparte de la tristeza e indignación que causó el colapso, los ponentes de la mañanera sabían que ésta podría significar quizá un entierro de las aspiraciones políticas de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard a largo plazo, pero, a corto, un cobro de factura en las urnas. El otro momento aciago acontecido en el escenario de la conferencia se vivió por la explosión de Tlahuelilpan.

Falsean encuesta de EL FINANCIERO en Zacatecas

Anda circulando en Zacatecas una presunta encuesta realizada por EL FINANCIERO, en la que supuestamente dieron la vuelta las preferencias electorales a favor de Claudia Anaya. Los datos son falsos. Como el lector pudo corroborar ayer, el dato ofrecido por este diario indica que David Monreal lleva una ventaja de 12 puntos porcentuales sobre su competidora. Valga la precisión.

¿Caminito de la escuela?

En la SEP ya se frotan las manos para que el regreso a las aulas sea dos semanas después de que todos los profesores queden vacunados contra Covid-19. Se calcula que esto será en la segunda semana de junio, por lo que en los próximos días la secretaria Delfina Gómez se reunirá con gobernadores para presentarles los lineamientos y protocolos que ya tienen para la vuelta a clases presenciales. A ver si no se multiplican casos como el de Campeche, donde este lunes una de las 137 escuelas abiertas en comunidades rurales presentó un caso positivo de Covid en una maestra y tuvo que ser cerrada.

Reúnen a Tigres y Rayados

Hay políticos que logran reunir a quienes han sido acérrimos rivales, casi como juntar el agua y el aceite. Es el caso de Francisco Cienfuegos, candidato de la coalición PRI-PRD, quien llevó a una cancha de futbol a figuras de los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL en un proyecto para reactivar el futbol en barrios desfavorecidos de la capital regia. De lado quedaron las viejas diputas. De que se puede, se puede.