El regalazo a Zaldívar, al ‘microondas’ de San Lázaro

Nada de parlamento abierto, nada de foros con expertos. La instrucción de Palacio Nacional y de Morena en San Lázaro para validar la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar en la Corte fue: “Como va, de inmediato”. Así lo revelaron morenistas, inconformes con la manera de legislar, “al estilo microondas”. En la plenaria interna de los diputados guindas se ordenó que hoy se dictamine en comisiones la minuta del Senado de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y, hoy mismo, se vote en el pleno y se apruebe con la mayoría de Morena y sus aliados.

Tiran línea en el Senado

Aunque no salió al aire en el Canal del Congreso, circula en redes un video en el que la morenista María Merced González, en una reunión virtual de comisiones en el Senado, dice a sus compañeros que su coordinador les pidió, “a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora, que les hiciéramos este comunicado, que al presidente le interesa mucho, en este caso comentó los estados de Jalisco y Nuevo León…”. Su correligionaria Mónica Fernández la interrumpió y le aclaró que estaba en una reunión de legisladores de varios partidos y no sólo de Morena. ¿Qué le interesa mucho al presidente en Jalisco y Nuevo León? Seguramente los problemas de inseguridad y lo relacionado con la pandemia, claro. Más tarde salió González a tratar de aclarar que cuando decía “presidente” se refería, no al de la República, sino al del partido, Mario Delgado… ¡Ay ajá!

Ponen a Creel a brigadear

Es tiempo de campaña y toca baño de pueblo. Así lo fue para Santiago Creel, exsecretario de Gobernación, quien ayer se dejó ver en un tianguis de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues acompañó a los candidatos Mauricio Tabe y Margarita Zavala a sus recorridos. Cuentan que al exfuncionario foxista no se le veía en mercados desde 2016, cuando hizo campaña con el PAN para ser electo como diputado constituyente para la Ciudad de México.

¿Adiós al polémico logo del AIFA?

Ayer, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue cancelado el registro del tan polémico logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya conocido como AIFA. Sí, ese que tenía a un mamut y un avión cuya ala parecía chocar con la torre de control, y que fue motivo de innumerables burlas y críticas. Y el que celebró la cancelación es nada menos que Simón Levy, exsubsecretario de Planeación turística del gobierno federal, y quien lanzó una convocatoria para diseñar un logo para la nueva terminal aérea.

Ven ‘mano negra’ de Bonilla

Aparte de andar expropiando predios, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, tiene tiempo para meterse en el proceso electoral y armar supuestas triquiñuelas… O al menos eso ven los del Partido Encuentro Solidario, quienes aseguran que el mandatario emprendió una persecución política contra su aspirante a la presidencia municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, a quien, por cierto, el Instituto Electoral de Baja California le retiró el registro de candidatura, nada menos que por tener una orden de aprehensión en su contra en la fiscalía estatal.

Morena y los registros sobre las rodillas

Por saltarse las reglas de paridad de género, así como no enviar documentos en tiempo y forma a la autoridad electoral, la representación de Morena en Querétaro deberá revalorar, en apenas 48 horas, a 11 de las 18 candidaturas a presidencias municipales, así como reajustar una veintena de regidurías. Al vapor, los morenistas buscan una mujer idónea para sustituir a uno de sus tres principales varones: Arturo Maximiliano, en Querétaro; Juan Alvarado, en San Juan del Río, o Héctor Magaña, en Tequisquiapan. Apuros similares enfrentarán en El Marqués, Corregidora, Humilpan, Ezequiel Montes, Cadereyta, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.