¿Plan con maña?

El “regalazo” que la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron ayer para que el ministro Arturo Zaldívar –de ratificarse en la Cámara de Diputados– pueda quedarse dos años más en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prendió focos de alerta entre los miembros de la oposición. El panista Damián Zepeda advirtió que esta acción es como abrir la puerta para ampliar el mandato del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, poniendo un simple artículo transitorio por encima de la Constitución.

Frenón inmediato

Más que oportuno, el comunicado del Consejo de la Judicatura a propósito de la extensión del plazo del presidente de la Corte. En uno de sus puntos, virtualmente anticipa que el Senado quitará ese transitorio que fue propuesto por el senador Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde.

Tormenta en el Senado

Y a propósito de lo anterior, un cierre ríspido protagonizaron los senadores de oposición en la sesión de ayer. Tuvo que intervenir Ricardo Monreal para calmar los ánimos y encauzar el diálogo, y es que una vez que votaron los transitorios, con 80 legisladores a favor, algunos de la oposición se declararon en contra del transitorio que sumó la bancada Verde. Monreal pidió a los senadores que se dicen madrugados que hagan uso de los cauces legislativos y judiciales, si no están de acuerdo con la reforma.

Planta Gertz Manero a diputados

Fuertes fueron las críticas de representantes de diversas asociaciones civiles y de expertos académicos por la ausencia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en los foros del parlamento abierto organizado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para el análisis de la Ley Orgánica de la FGR. Comentaron molestos que, en los hechos, el funcionario los dejó plantados, puesto que ofreció que estaría sentado, aunque de manera virtual, en las mesas de debates, y no acudió a una sola.

Al cuarto para las 12, aún brincan chapulines

A 15 días de que concluyan su último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, y en plena madrugada de ayer, en la Cámara de Diputados continuaron brincando los legisladores chapulines. Antes de que el INE ponga orden, la diputada poblana del PES, Claudia Báez dejó la curul de la bancada de Morena, a la que sirvió buena parte de la legislatura como préstamo, y volvió a la fracción de los evangélicos en San Lázaro.

Le suspenden pago por meterse con el góber

La bravuconada del gobernador Silvano Aureoles, quien acomodó un empujón a un profesor que se manifestaba en la vía pública, ya tuvo consecuencias. Por un lado, tanto el mandatario estatal como el fiscal general de Michoacán y el secretario de Seguridad Pública de la entidad fueron denunciados penalmente por un abogado, tras la agresión al inconforme. Pero lo peor es que el docente, Fernando Padilla, denunció que la Secretaría de Educación le canceló el pago de la quincena, por presunta represalia al altercado con el titular del Ejecutivo.

La ausencia de Luis Donaldo

Nadie en la clase empresarial de Nuevo León se explica por qué el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, no llegó ayer al debate al que la Coparmex convocó, como sí lo hicieron los demás aspirantes. O prefiere no debatir o, simplemente, no le interesa conversar con los inversionistas del estado, se comenta en la Sultana del Norte. ¿Será?