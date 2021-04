“Alerta roja” de Morena en San Lázaro

Un grupo de legisladores federales morenistas reveló ayer que, desde la dirigencia nacional del partido, les llegó el mensaje de que, tras la “inminente decisión” del INE de “tumbar a los candidatos de Guerrero y Michoacán”, hay una “alerta roja en todo el país”. En otras palabras, que “estén listos al llamado porque habrá una movilización nacional”, según dijeron. Algunos, sin embargo, mostraron “temor y precaución”, al expresar que “se les puede salir de control”, pues –advirtieron– “la raza en el país está muy molesta con el INE y sus consejeros”.

El plan B de Félix y Morena

Anticipándose al escenario en el que de nueva cuenta tenga que recurrir al Tribunal Electoral, y en la previsión de que los magistrados finalmente le restituyan su candidatura para el gobierno de Guerrero, el equipo de Félix Salgado Macedonio y la gente de Morena tiene un as bajo la manga por si, aun contendiendo, perdiera la elección. Resulta que en la ley está contemplado que un candidato perdedor pueda alegar inequidad en la contienda, toda vez que –en este caso– habría perdido valiosas semanas de campaña, durante el tiempo en que su candidatura haya estado en litigio. Más vale prevenir, dicen por ahí.

La expropiación de Bonilla

A menos de dos meses de las elecciones, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, inició el proceso de expropiación del Club Campestre de Tijuana. La Declaratoria de Utilidad Pública fue publicada ayer en el Diario Oficial del estado. El argumento del morenista es que este terreno privado, de 504 mil 379 metros, es un área idónea para que la población tenga acceso a áreas verdes y espacios recreativos, y no sólo sea de un “grupo de élite” de 800 personas. Mientras la candidata del PAN, Lupita Jones, advirtió que el gobierno va contra la propiedad privada, el Ejecutivo estatal precisó que no es ninguna ocurrencia y que incluso es una promesa de campaña, así que –dio a entender– no se llamen a sorpresa.

La bravuconada de Silvano

Muy envalentonado, tras bajar de una camioneta militar acompañado de soldados, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se aproximó a un manifestante que alzaba una cartulina en la vía pública del municipio de Aguililla y le acomodó un empujón a la altura de la boca del estómago. Enseguida, un escolta del mandatario arrebató la cartulina al inconforme, ante el repudio de quienes presenciaron lo ocurrido. Las consignas escritas exigían que el góber “deje la corrupción” y pedían “no más violencia en Aguililla”. Al respecto, el perredista alegó que se trataba de halcones del crimen. Lo cierto es que la actitud del titular del Ejecutivo, a todas luces fuera de lugar, quedó para el anecdotario registrado en un video que circuló profusamente ayer por las redes.

Regreso a clases con la “V” del SNTE

Quien quedó “retecontento” ante la noticia de que serían vacunados los profesores en Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, y aprovechó para difundir las “tres V” del regreso a las aulas. Esto, para dejar claro que las clases presenciales sólo serían con un semáforo Verde, con Vacunación para los trabajadores y una asistencia Voluntaria. Aunque no faltaron las voces que sugirieron añadir una V más, por eso del Voto y la vacunación.

Protección a periodistas en Edomex

En el Estado de México finalmente verá la luz una ley de protección para periodistas, una vez que ayer en la sesión de comisiones del Congreso mexiquense la diputada morenista, Azucena Cisneros Coss, expuso y convenció de los beneficios de su implementación, por lo que recibió el aval de las diferentes bancadas, para ser votada en comisiones este jueves y llevada al pleno. La diputada local de Ecatepec dio cuenta que este nuevo ordenamiento va más allá del propio Mecanismo de Protección que existe a nivel federal. Enhorabuena.