Los otros datos de la pandemia en México

Seguramente hoy en su conferencia mañanera el presidente López Obrador dirá que son los intereses neoliberales que buscan afectar su gobierno. Pero lo cierto es que el Institute for Global Health Sciences de la Universidad de California fue comisionado por la OMS para realizar estudios como el que ayer se dio a conocer, en el que México queda mal parado. “Las autoridades no evaluaron adecuadamente el grado de riesgo emergente, minimizando la amenaza” o “la toma de decisiones técnicas se vio obstaculizada por injerencia política discrecional”, son algunos apuntes del análisis que –concluye– llevó a que aproximadamente 190 mil personas perdieran la vida, tragedia que, asegura el instituto, pudo haberse evitado.

Aplican el uno-dos en San Lázaro con reformas de AMLO

Morena apretó el acelerador y aplicará el uno-dos para aprobar, en dos días, en comisiones y en el pleno, las reformas del Presidente al outsourcing y a la Ley de Hidrocarburos. Con la dispensa de todos los trámites y a pesar de los reclamos por su falta de claridad, acordaron aprobar hoy martes, en fast track en las comisiones del Trabajo y de Hacienda, el dictamen de reformas para regular la subcontratación, y de inmediato pasarlo al pleno para su debate y votación hoy mismo. Y mañana miércoles se prevé aprobar en la Comisión de Energía la reforma a la Ley de Hidrocarburos, y también en seguida lo turnarán a discusión y votación al pleno. ¡Ni en Morena se la creen!, nos dicen en la bancada guinda.

El toro y el corralero

“Que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Si no se reivindican, los vamos a hallar a los siete (consejeros del INE), los vamos a buscar”. Así, el desbocado morenista Félix Salgado Macedonio pasó ayer de la bravuconería a la potencial comisión de siete delitos de amenazas (Arts. 169 a 171 del Código Penal) en contra de los funcionarios electorales, los que decidirán si le revocan o no la candidatura en Guerrero. ¿De verdad tanto el toro como su corralero Mario Delgado están dispuestos a intentar un “exterminio” de la institución ciudadana?

Intento sin éxito de Segob

La secretaria de Gobernación quiso echar agua fría al ambiente caldeado derivado de las declaraciones de Salgado. Pero se quedó en el intento, pues la falta de referencias específicas pareció poner en el mismo nivel al INE que Salgado. Y después del corto circuito de la semana pasada con Lorenzo Córdova, pareció que el regaño más que al aspirante de Morena era para la autoridad electoral.

Desvalijan auto de la Policía de CDMX

En días pasados ocurrió en la Ciudad de México un hecho insólito, que mostró el nulo respeto a la Policía capitalina. Y es que un grupo de ladrones robó las cuatro llantas y, literalmente, dejaron en tabiques el Jeep placas FGJ-33-A3 asignado a un mando de la Policía de Investigación de la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy. Los delincuentes sabían que era una unidad de la PDI, porque la camioneta negra está completamente rotulada y trae el escudo de la corporación. La propia Policía, al mando de Francisco Almazán Barocio, no ha podido dar con los responsables.

Dictamen ‘libre de humo’

Lo que se veía hasta ayer como un dictamen ‘libre de humo’ para reformar la Ley General para el Control del Tabaco, pues había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y se perfilaba para ser discutido hoy en el Pleno, se tornó difuso. Esto, luego de que los legisladores repentinamente decidieran priorizar otros temas, dejando tal vez para miércoles o jueves la discusión con la que se buscaría garantizar áreas para no fumar en todo el país, y no sólo en 15 entidades, así como la prohibición para la publicidad, promoción y patrocinio de los productos.