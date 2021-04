Semana decisiva en San Lázaro

Intensa y decisiva se espera esta semana en San Lázaro, advierten sus líderes parlamentarios. Nos anticipan que el primero de los pendientes a sacar en el pleno será la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Hidrocarburos, y que el debate subirá de tono porque en Palacio Nacional la quieren “sin cambios y rápido”, y la oposición, de nuevo en bloque, va en contra. En seguida, aunque sea sólo en comisiones, serán las propuestas para regular el outsourcing. Aunque el plan es que salgan las dos esta misma semana, adelantan que la segunda podría pasar al pleno hasta la siguiente. Ya se verán los ánimos, señalan.

Señalan que otro ministro viajó a EU por vacuna

No cabe duda que los ministros de la Corte están muy preocupados por el Covid-19. De modo que, para evitar riesgos, al menos tres de ellos y ellas han viajado a Estados Unidos a vacunarse contra el virus que ha cobrado la vida de más de 206 mil personas en México. Uno de los que se habría vacunado en el vecino país del norte, y ya con las dos dosis, es el ministro Javier Laynez, quien –nos comentan– viajó dos veces, ex profeso para la inoculación, a San Antonio, Texas. Por cierto, hasta donde se sabe no está prohibido. ¿O sí? Y no nos hemos enterado.

Morena pierde a una senadora

La hasta ahora senadora morenista Alejandra León Gastélum advirtió que “no pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena, traicionando y mintiéndole al pueblo. Eso no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos nueve años, y como consejera estatal política de 2012 a 2021”. Sí, está molesta porque no le tocó a ella la candidatura al gobierno de Baja California Sur, y por ello renuncia al partido guinda. Eso sí, aclaró que no se va a la competencia. Como sea, ¿un voto menos en la Cámara en la que el partido del Presidente no tiene mayoría absoluta?

Las modelos del coronavirus

Como que a la 4T le hace falta un buen seguro contra ciberataques… O alguien le está jugando una mala pasada. Resulta que ahora en el sitio oficial de coronavirus.gob.mx. aparecieron por unos momentos imágenes de modelos en lencería. Luego del balconeo, la Secretaría de Salud bajó de inmediato las imágenes, no sin antes ser víctima de un buen trolleo.

La 4T y las artes gráficas

Pareciera que la 4T emprendió una nueva lucha, pero contra las artes gráficas. Y es que luego de emitir hace unos días una convocatoria para que creadores colaboraran gratuitamente en el rediseño de nuevos libros de texto, este fin de semana circuló en redes sociales lo que se supone será el nuevo logotipo del aeropuerto que se construye en la base militar de Santa Lucía. Se trata de una imagen que generó indignación entre ilustradores, fotógrafos y diseñadores gráficos por lo poco agraciado que resultó el emblema que agrupa las letras, un avión, la torre de operaciones y hasta un mamut, todo en colores pastel. Lo bueno, la polémica detonó cientos de miles de propuestas que salieron gratis y que fueron subidas a internet. Capaz que en una de esas hasta cambian el logo.

Litigar en las redes

Primero fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, quien ayer subió a Twitter sus argumentos en torno de los casos Félix Salgado y Raúl Morón, diciendo que el INE no le había dado derecho de audiencia al aspirante morenista en Guerrero. Enseguida lo hizo la magistrada Jeanine Otálora, y más tarde el magistrado ponente Reyes Rodríguez. Parece que a los integrantes de la sala superior del TEPJF les gusta ir ventilando sus asuntos, por no decir litigándolos, en la red social del pájaro.