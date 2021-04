Consejeros del INE, a cuentas a San Lázaro

Morena y sus partidos aliados cumplirán su amenaza y, con su mayoría en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ordenaron citar a comparecer a los 11 consejeros del INE. Debido a que son nombrados y votados exclusivamente por los diputados, los de la 4T pidieron a la Junta y a la Mesa Directiva “tener a la brevedad una reunión con los consejeros”. Se quejaron de que los lineamientos que el árbitro estableció para las campañas “son abusivos; la oposición puede criticar al Presidente y nosotros no podemos defenderlo”. “Nos quieren amarrados de pies y manos y amordazados, y eso no es posible, hacer una campaña así no es posible”. El choque con Lorenzo Córdova viene todavía más fuerte, advierten.

Crece obituario en la Cámara

Cada vez es más alto el número de fallecimientos por Covid-19 que se anuncia en el pleno de la Cámara de Diputados. Con 592 casos positivos desde que inició la epidemia, con 27 defunciones -dos legisladores y 25 empleados- y 103 contagios de diputados y 489 trabajadores, ayer de nuevo se pidió un minuto de silencio en la sesión por la muerte de dos empleados más y por familiares de tres legisladores. Sin embargo, los diputados se pasean por el salón de plenos y toman la palabra en el podio, sin cubrebocas, continúa la presencia masiva en tribuna –como en la aprobación de la nueva ley eléctrica– y se mantienen las conferencias colectivas sin temor a nada. Ya se verá si en la tercera ola de Covid hay precaución para la aprobación de las leyes de hidrocarburos y contra el outsourcing.

Cubrebocas electorales

Concediendo el privilegio de la duda al aspirante a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas, Alfredo Adame, quien se estaría “chingando” nomás 25 millones de pesos por la venta de mascarillas 3M tipo 1860 y no de los recursos –dice– para la campaña, resultó todavía más interesante la respuesta de la firma estadounidense, que no sólo se desmarcó de la transacción, sino que aclaró que ese tipo de cubrebocas no se distribuye de manera masiva ni a particulares. Por lo que el actor, de todos modos, estaría incurriendo en falsificación, fraude o cualquier otra práctica ilegal, aprovechando la emergencia sanitaria.

Libros como enchiladas

Parece que la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, ya se dio cuenta que hacer los libros gratuitos no es como hacer enchiladas, pues después de ser fuertemente cuestionados por sus planes para rediseñar los libros de texto a capricho de Palacio Nacional… que diga, al vapor, se requiere hacer, según se explicó ayer, “de manera gradual” y por un equipo de “profesionistas”. Aunque no cesan en sus intenciones de rediseñar los primeros 16 libros para el próximo ciclo escolar 2021-2022, ya por lo menos presumen un cronograma.

Candidatos y violencia. Las paradojas

Vaya paradoja desafortunada la que se vive en el proceso electoral en términos de violencia. Por una parte, un comando armado privó de la libertad al candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, Veracruz, Gregorio Gómez Martínez. Y, mientras tanto, en Nuevo León, Raúl Cantú de la Garza, candidato de MC a la alcaldía de Salinas Victoria, fue detenido en un operativo de la Sedena y la FGR acusado de delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Resulta que el abanderado naranja estaba en posesión de droga y armas largas. Inquietante panorama.

No a violencia contra las mujeres

El Senado ayer suscribió con ONU Mujeres un convenio de colaboración para impulsar propuestas legislativas que fortalezcan las medidas para erradicar la violencia de género en el país. El documento fue firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, y Belén Sanz Luque, representante en México de ONU Mujeres. En el acto, se guardó un minuto de silencio, a propuesta del senador Ramírez, a la memoria de Victoria Salazar, mujer salvadoreña de 36 años que fue asesinada por policías en Tulum, “en un brutal exceso de la fuerza”, el pasado 27 de marzo.