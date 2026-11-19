Volver a casa es invariablemente un viaje en el tiempo, a la época que la infancia vigila y protege desde la inocencia y el amor. Hay recuerdos que trascienden las décadas y los espacios: un estuche para las tijeras, un pastel con pequeños globos, unos dinosaurios o una bufanda gris con negro. En la sala, el piano sigue en su lugar, y cuando mi mamá toca “Para Elisa”, la pieza hace eco en los lugares más profundas de la memoria: igual de profunda, igual de constante, igual de sentimental.

Pocas obras tienen una biografía tan apropiada para lo que quiero escribir esta vez. Beethoven la compuso en 1810, pero nunca la publicó en vida; apareció en 1867, cuatro décadas después de su muerte, gracias a la transcripción del musicólogo Ludwig Nohl. El manuscrito original se perdió y hasta hoy no se sabe con certeza quién fue Elisa: quizá Therese Malfatti, cuyo nombre se habría leído mal, o tal vez Elisabeth Röckel. Es una de las piezas más reconocibles de la música clásica, dedicada a una mujer a quien la historia no supo registrar con precisión.

Algo similar ocurre con las estadísticas. El dato agregado de participación laboral parece no decir nada a priori: con cifras de la ENOE del INEGI, la tasa de participación agregada pasó de 59.3% en 2005 a 59.2% en el último año. Pero ese promedio plano en más de dos décadas es el residuo de fuerzas que se cancelan. La participación de las mujeres de 25 a 54 años subió de 49.9% a 60.8%, casi 11 puntos, mientras la de los hombres de 55 años y más cayó cerca de ocho. En el mismo periodo, la brecha de escolaridad entre hombres y mujeres se redujo de 0.57 a 0.21 años.

Mi mamá llegó esta historia antes de que fuera tendencia. Se tituló como ingeniera biomédica en los años ochenta, cuando las mujeres representaban alrededor de 11% de la matrícula de ingeniería y tecnología del país, según cifras de la ANUIES. En las series que hoy medimos con tanto cuidado, ella habría sido un dato atípico: una mujer en una carrera dominada por hombres, trabajando cuando ni siquiera la mitad de las mujeres en edad productiva participaba en el mercado laboral.

Claudia Goldin, premio Nobel de Economía, sostiene que buena parte de la caída de la fecundidad responde a un desajuste: las mujeres avanzaron en el mercado laboral sin que los hombres asumieran una parte equivalente del trabajo en casa. En México esa asimetría sigue siendo enorme. Entre los 30 y los 39 años, las mujeres dedican 29.9 horas a la semana al trabajo no remunerado, frente a 7.1 de los hombres. Lo anterior se puede resumir con una frase técnica: la mayor participación femenina llegó como una carga añadida, no redistribuida. Y aunque esa no fue la escena dominante de mi casa, sí es la realidad de millones de mujeres en el país.

Mi mamá siempre combinó su trabajo con el cuidado. Fue la primera persona que corrigió una suma mal ejecutada y la que me enseñó un atajo para verificar el resultado de una multiplicación. Corrigió el estilo de mis primeros escritos y, con paciencia, me ayudó a practicar mis discursos. También me enseñó a usar un sinfín de herramientas, a instalar un circuito eléctrico y a reparar decenas de cosas. El tiempo ha borrado algunos detalles, pero permanecen las lecciones. Uno aprende en idénticas proporciones el valor del conocimiento y la técnica, y el cariño para aprenderlos con dedicación y disciplina. Esa constancia es clave para crecer con determinación y prudencia.

Ninguna de esas horas aparece en la tasa de participación. Las encuestas registran si una persona trabaja o busca trabajo; no registra quién revisó la tarea por la noche ni cuánto capital humano se formó en la mesa del comedor. Los economistas hablamos de transmisión intergeneracional como si fuera un coeficiente en una regresión. Visto desde dentro, es una división corregida, un cuento antes de dormir, o una fiesta con tu platillo favorito el día de tu cumpleaños. Es amor en los detalles, en los mensajes silenciosos, pero constantes.

Hoy, décadas más tarde, mi mamá sigue trabajando y vuelve a ser la excepción. En 2005, apenas 23% de las mujeres de 55 años y más participaba en el mercado laboral, unos 34 puntos por debajo del promedio nacional. Es justamente el grupo cuyo envejecimiento más presiona a la baja la tasa agregada, y el que seguirá ganando peso conforme la población de 65 años y más se acerque a 14% del total hacia 2040, según el CONAPO. Su constancia, otra vez, va en sentido contrario a la estadística.

Para Elisa es un rondó: el tema principal regresa una y otra vez entre episodios distintos, como quien vuelve a casa invariablemente con los años. Así ha sido su vida, entre la ingeniería y la administración, entre la técnica y el cuidado. Las series de tiempo seguirán sumando a millones de mujeres que transformaron el mercado laboral sin que el promedio lo notara, muchas de ellas sin nombre en el registro, como la Elisa de Beethoven. Esta columna intenta escribir uno de esos nombres, buscando que el agradecimiento se ensaye con las cuerdas del corazón.