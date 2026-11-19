La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha convertido en uno de los principales factores que están redefiniendo la economía mundial. Lo que comenzó como una disputa comercial ha evolucionado hacia una competencia por el liderazgo tecnológico, el control de las cadenas de suministro, el acceso a minerales estratégicos y la influencia sobre las reglas del comercio internacional. Para México, esta confrontación representa una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer su posición manufacturera, pero también un desafío diplomático y económico: mantener una relación productiva con ambas potencias sin comprometer su principal vínculo comercial.

La competencia entre Washington y Pekín ya no se limita a los aranceles. Los semiconductores, la inteligencia artificial, las baterías, los vehículos eléctricos y los minerales críticos se han convertido en sectores estratégicos. Estados Unidos busca reducir su dependencia de proveedores chinos en actividades consideradas sensibles para su seguridad económica y nacional, mientras China continúa fortaleciendo sus capacidades industriales y tecnológicas para mantener su presencia en los mercados internacionales.

Esta disputa está modificando las decisiones de las empresas. Las compañías ya no evalúan únicamente los costos de producción, la disponibilidad de mano de obra o la cercanía con los consumidores. También consideran los riesgos geopolíticos, las restricciones comerciales y la seguridad de sus proveedores. El resultado es una reorganización de las cadenas globales de valor, en la que la diversificación de suministros y la regionalización adquieren mayor importancia.

México ocupa una posición privilegiada en este proceso. Su cercanía geográfica con Estados Unidos, el T-MEC y su integración manufacturera le permiten competir por inversiones que buscan producir dentro de América del Norte. Sin embargo, esta ventaja también implica mayores exigencias. Washington ha elevado la atención sobre el origen de los insumos, la participación de empresas chinas en la región y el riesgo de que México sea utilizado como un puente para eludir restricciones comerciales.

En este contexto adquiere especial relevancia la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a China y su reunión con Xi Jinping en Shenzhen, en el marco de la APEC. Ambos mandatarios expresaron su interés en ampliar la cooperación bilateral en áreas como comercio, inversión, manufactura, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, agricultura y recursos hídricos. Sheinbaum también presentó el Plan México ante empresarios de la región, con el propósito de promover oportunidades de inversión en el país.

La visita tiene una lectura económica y diplomática importante. China es un proveedor relevante para la industria mexicana y un mercado con capacidades tecnológicas que pueden contribuir a la modernización de distintos sectores. No obstante, la relación comercial mantiene un desequilibrio significativo, debido al elevado volumen de importaciones mexicanas frente a las exportaciones. Por ello, el reto no consiste únicamente en incrementar el intercambio, sino en atraer inversiones que generen producción, empleo y mayor contenido nacional.

El margen de maniobra de México, sin embargo, no es ilimitado. Estados Unidos concentra la mayor parte de la integración comercial mexicana y es el destino fundamental de sus exportaciones. Además, la revisión del T-MEC coloca la relación con China bajo un escrutinio mayor. Una política que genere la percepción de que México facilita el acceso indirecto de productos chinos al mercado estadounidense podría elevar las tensiones comerciales y poner en riesgo ventajas que han sido determinantes para el crecimiento exportador del país.

Esto no significa que México deba cerrar las puertas a China. Una estrategia de diversificación es conveniente para reducir vulnerabilidades, ampliar mercados y acceder a nuevas tecnologías. Pero debe construirse con reglas claras, transparencia en las inversiones y cumplimiento de los compromisos comerciales. La cooperación económica no tiene por qué traducirse en alineamiento geopolítico.

El desafío consiste en aprovechar la competencia entre ambas potencias para fortalecer las capacidades productivas nacionales. México necesita desarrollar proveedores locales, mejorar su infraestructura energética y logística, elevar la capacitación laboral y generar condiciones de certidumbre para la inversión. De poco servirá atraer plantas de manufactura si los insumos, la tecnología y las decisiones estratégicas permanecen fuera del país y los vínculos con las empresas nacionales son limitados.