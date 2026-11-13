Avances y pendientes de la economía mexicana al 3T de 2026

El año 2026 ha sido desafiante para la economía mexicana, ante un periodo de incertidumbre, tensiones geopolíticas y negociaciones desafiantes como la del T-MEC. A pesar de esto, y de un primer trimestre complicado, los indicadores macroeconómicos han mostrado avances importantes que al tercer trimestre (3T) de 2026 hay que resaltar, así como identificar algunos pendientes.

En cuanto a avances, la estimación oportuna del PIB indica que la economía mexicana creció 3.2% anual, con un avance generalizado en todas las actividades económicas y acumulando un crecimiento de 1.9% anual en los primeros 9 meses del año 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Si se siguiera con este ritmo, se podrían rebasar las expectativas de especialistas como los de Banxico, que indicaron que el crecimiento quedaría en 1.4%.

Otro avance tiene que ver con las exportaciones, que registraron un resultado histórico del mejor tercer trimestre en la historia del país desde que se tiene registro en 1993, con un crecimiento anual de 30.4% respecto al mismo periodo de 2025. En dicho periodo, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, concentrando el 17.9% de todas las importaciones estadounidenses. Y en el mismo sentido, para las exportaciones de EU hacia México también hubo un aumento de 25%, lo que refleja la solidez de la integración comercial entre ambos países y la lógica regional en que ya operan muchos sectores.

En cuanto a la inversión, el dato más reciente es el del segundo semestre de 2026 que también es positivo, pues se registró un máximo histórico de 34,968 millones de dólares con un aumento del 2.1% en comparación con el primer semestre de 2025, desglosado en un 88.5% de reinversión de utilidades, 7.8% de nuevas inversiones y 3.7% de cuentas entre compañías.

Asimismo, entre los factores que podrían representar mejoras a mediano y largo plazo identificamos la forma en que se ha llevado la relación y renegociación del T-MEC con el gobierno de Estados Unidos, que ha permitido que más allá de los aranceles de la sección 232 que se siguen negociando, el resto del comercio se mantiene apegado al T-MEC (una muestra es que 83% de mercancías mexicanas que ingresaron al mercado estadounidense en septiembre lo hicieron bajo el T-MEC, sin aranceles) y que tendremos Tratado por los próximos 10 años.

Por otro lado, entre los pendientes está la generación de empleo, ya que durante los primeros nueve meses del año 2026 se han generado 410 mil 200 puestos de trabajo, el segundo acumulado más bajo para un periodo similar desde 2003, solo después de 2025 y sin contar la pandemia. Además, entre las metas del Plan México está generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura y sectores estratégicos, pero sectores como el de industrias de la transformación aún no se acerca a la meta.

Otro pendiente es la informalidad, que se mantiene en 54.3% de la población ocupada, lo que equivale a 32.6 millones de personas trabajando fuera de los esquemas formales.

Además, en términos de crecimiento, un reto tiene que ver con propiciar las mejores condiciones para cada vez más estados, pues a pesar del avance en crecimiento económico nacional al 3T de 2026, algunos estados presentaron contracciones.

Sin duda, la economía mexicana presenta importantes avances que hay que reconocer y seguir impulsando, pero también pendientes por atender para garantizar las mejores condiciones para la generación y conservación de empleos, la disminución de la formalidad y las oportunidades de crecimiento para todos los estados del país.

El balance al tercer trimestre de 2026 nos dice que el panorama es de oportunidades para cerrar un mejor 2026.

En el CCE estamos convencidos de que eso puede lograrse con diálogo, compromiso y estrategias conjuntas entre sectores, para que no solo el 2026, sino a mediano y largo plazo podamos consolidar procesos clave como la integración económica entre México y EU, mayores proyectos de inversión mixta en sectores como el energético, preservar el grado de inversión, estabilizar las finanzas públicas, así como atender los desafíos estructurales que comprometen nuestra competitividad como la inseguridad y la corrupción.