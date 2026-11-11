La gestión del cambio en la era de la Inteligencia Artificial

La industria de la construcción ha sido históricamente un motor de transformación para las sociedades. Hoy, la digitalización y el avance acelerado de la Inteligencia Artificial impulsan un nuevo cambio que plantea un desafío más allá de incorporar tecnología: preparar a las personas para adaptarse, aprender y evolucionar con ella.

Aunque gran parte de la conversación se centra en las herramientas tecnológicas y su potencial para elevar la productividad, la verdadera transformación ocurre cuando las personas logran comprenderlas, adoptarlas e integrarlas en su trabajo cotidiano para generar resultados sostenibles.

La velocidad de la evolución tecnológica hace imposible limitarse a seguirle el ritmo. El reto es desarrollar nuestra plasticidad: cuestionar lo que sabemos, desaprender prácticas que dejaron de ser útiles e incorporar nuevas habilidades, para responder a entornos dinámicos.

Este desafío se intensifica. Según el reporte The Future of Jobs del Foro Económico Mundial, los empleadores estiman que el 44% de las habilidades clave de los trabajadores deberán actualizarse o cambiar en los próximos años. Además de las destrezas técnicas, cobran relevancia capacidades humanas como el pensamiento crítico, la resiliencia, la adaptabilidad y el criterio estratégico para tomar decisiones.

Por ello, debemos cambiar la narrativa. La pregunta no es si la Inteligencia Artificial nos quitará el empleo, sino cómo rediseñamos el trabajo para que personas y tecnología generen más valor en conjunto. Para lograrlo, necesitamos una cultura preparada para adoptar nuevas herramientas y desarrollar las capacidades humanas que permitan aprovechar su potencial.

En México, de acuerdo con la Encuesta Anual de Empresas Constructoras (EAEC) del INEGI, el 45.1% de las empresas constructoras capacita formalmente a su personal. Esta cifra evidencia una oportunidad para fortalecer el aprendizaje continuo y el desarrollo del talento, de modo que la transformación tecnológica se consolide con las capacidades que la traducen en valor para el negocio.

En este contexto, la gestión del cambio se vuelve una capacidad estratégica. La diferencia no está únicamente en las herramientas que una organización implementa, sino en su habilidad para acelerar su adopción, impulsar nuevas formas de trabajo y convertir la innovación en resultados sostenibles. Investigaciones de Prosci señalan que las organizaciones con una gestión del cambio estructural y liderazgo activo tienen hasta 3.5 veces más probabilidades de alcanzar los objetivos estratégicos de sus proyectos.

La transformación no se decreta; se lidera. No basta con anunciar una estrategia, implementar una plataforma o redefinir procesos. El cambio cobra vida cuando los líderes convierten la visión en acciones, generan confianza ante la incertidumbre y explican no sólo qué está cambiando, sino por qué importa. Así conectan las prioridades del negocio con el propósito de los equipos y transforman la resistencia natural en compromiso. Sin liderazgo, la transformación es una intención; con él, se convierte en realidad.

El reto para quienes toman decisiones en la industria es desarrollar organizaciones capaces de evolucionar al ritmo de la tecnología. Esto implica fortalecer el aprendizaje, replantear la toma de decisiones y formar líderes adaptativos, con pensamiento estratégico y capacidad para movilizar a las personas en entornos de incertidumbre.

Las empresas que marcarán el futuro de la construcción no serán solo aquellas que adopten las tecnologías más avanzadas, sino las que desarrollen el potencial de su gente para convertirlas en innovación, colaboración y valor sostenible. La construcción ha transformado ciudades durante generaciones; hoy, el desafío es construir organizaciones capaces de transformar el futuro. En la era de la Inteligencia Artificial, liderar será anticipar el cambio, preparar a las personas y convertirlo en una oportunidad de crecimiento.